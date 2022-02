22.2.22: (K)ein Datum zum Vergessen

Von: Alexandra Anderka

Sie haben sich getraut: Julia und Sebastian Hohmann. Am morgigen Schnapszahl-Tag wollen viele ihrem Beispiel folgen. © Foto Zeiler Erding

In der Stadt scheinen die Leute abergläubischer zu sein als auf dem Land. Zumindest deuten die Zahlen aus den Standesämtern im Landkreis darauf hin.

Erding - Während in der Großen Kreisstadt die Termine für Eheschließungen für den morgigen Dienstag, 22.2.22, ausgebucht sind, gibt es in Dorfen gerade mal eine einzige Anmeldung für das einprägsame Schnapszahl-Datum und der damit verbundenen Symbolkraft.



„Die besonderen Termine sind in den letzten Jahren bei uns nicht mehr gefragt“, berichtet Anita Feckl, Standesbeamtin in Dorfen. „Meist haben wir überhaupt keine Trauungen an diesen Tagen, höchstens aber eine. Zuletzt dürfte es in Dorfen der 9.9.99 gewesen sein, an dem tatsächlich fünf Trauungen stattfanden“, sagt sie.



Ähnlich sieht es in Forstern aus. „Wir haben nur eine einzige Anmeldung“, sagt Standesbeamtin Gerlinde Wimmer. Da gebe es schon länger nicht mehr den „großen Run drauf“, so Wimmer. „Meistens sind das eh die Ehen, die dann wieder geschieden werden“, witzelt sie, meint aber auf Nachfrage, dass da schon ein Fünkchen Wahrheit dran sei (siehe Textende).

In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberneuching hat sich auch nur ein Paar angemeldet. Ebenso in der VG Steinkirchen, das aber wieder abgesagt habe, gibt Standesbeamtin Martina Huber Auskunft. Huber macht Corona dafür verantwortlich. „Zu normalen Zeiten haben wir schon ein Jahr vorher Anfragen auf so ein spezielles Datum.“



In der VG Wartenberg wollen immerhin zwei Paare an diesem besonderen Dienstag den Bund der Ehe eingehen, meldet Geschäftsleiter Werner Christofori.



Nach wie vor äußerst beliebt ist laut Sabine Zeiler-Babisch vom Foto Studio Zeiler in Erding der traditionelle Brauch für die Braut, etwas Altes, Neues, Geliehenes und Blaues zu tragen. Das Alte symbolisiert die Bindung der Braut an ihre Familie. Es steht für Kontinuität und Vertrautheit. Zum Start in das gemeinsame Eheglück soll die Braut etwas Neues tragen. Das verspricht Optimismus und Hoffnung, die mit dem neuen Lebensabschnitt verbunden sind. Im Idealfall stammt das Geliehene von einer verheirateten Familienangehörigen oder Freundin. Es soll dem Hochzeitspaar das Glück, das die bereits Vermählten erleben, auf Braut und Bräutigam übertragen – also leihen.



Die Farbe Blau steht für Treue und Reinheit. Zeiler-Babisch kennt aber auch noch einen anderen Glücksbringer: „Nicht selten lassen sich Paare die Eheringe von verstorbenen Großeltern in den Brautstrauß binden.“ Manchmal pflanze das Brautpaar auch einen Baum. Aus der Mode gekommen sind laut der Fotografin, dass Tauben geflogen lassen werden.



Unabhängig von dem Glücksbringer-Datum lässt sich feststellen, dass die Eheschließungen mancherorts vor allem im ersten Pandemiejahr, also 2020, zurückgegangen sind. Gaben sich 2019 in Erding noch 232 Paare das Ja-Wort, so waren es im Jahr drauf nur 173. Vergangenes Jahr stieg die Zahl dann wieder auf 191.



In Dorfen ergibt sich ein ähnliches Bild: 2019 schlossen 64 Paare den Bund des Lebens, 2020 nur noch 41. 2021 waren es mit 67 sogar mehr als vor der Pandemie, doch das hat einen besonderen Grund: „Zum 1. Januar 2021 wurde das Standesamt Sankt Wolfgang übernommen“, erklärt Feckl.



Die Standesbeamtin ist aber optimistisch: „Aktuell können wir feststellen, dass viele Trauungstermine für den Sommer vereinbart werden. Das ist vermutlich Corona geschuldet. Die Paare hoffen, dass es im Sommer Lockerungen gibt und größere Feiern stattfinden können, aktuell sind nur 20 Personen im Standesamt zugelassen.“



Einen Ausreißer liefert die VG Wartenberg: Mit 61 Eheschließungen im Jahr 2020 wurde dort so viel geheiratet wie die ganzen Jahre zuvor nicht, selbst wenn der Unterschied zu 2019 mit 59 Paaren und 2018 mit 58 Paaren nicht groß ist. Einen Einbruch gab es in der VG Wartenberg dann 2021. Da ließen sich nur 44 Paare trauen. Relativ konstant blieben die Anmeldungen zur Trauung in der VG Oberneuching. Laut Andrea Knauer, Leiterin des Standesamts, gingen 2018 21 Paare den Bund der Ehe ein, 2019 waren es vier mehr, im ersten Pandemiejahr 2020 sanken die Eheschließungen wieder auf 22, um 2021 wieder auf 25 zu steigen.



Für Knauer gibt es dafür folgende Begründung: Die Gründe für die Eheschließungen sind so vielfältig wie die Eheschließenden selbst, und das ist aus meiner Sicht auch der Grund für die konstanten Zahlen in Oberneuching.“

Wissenschaftler der Universität Melbourne haben 2016 die Ehe- und Scheidungsregister in den Niederlanden über einen Zeitraum von 14 Jahren verglichen. Sie fanden heraus, dass Ehen, die an einem speziellen Tag geschlossen wurden, ein deutlich höheres Scheidungsrisiko hatten.



So war die Gefahr, dass die Ehe in die Brüche geht, elf Prozent höher, wenn die Hochzeit am Valentinstag stattgefunden hatte. Und ein Scheitern war sogar um 18 Prozent wahrscheinlicher, wenn der vermeintliche Bund fürs Leben an einem Tag mit einer Schnapszahl, wie der 9.9.99 oder eben künftig der 22.2.22, geschlossen wurde.



Auch aufpassen sollte man übrigens, wenn der Termin eine aufsteigende Zahlenfolge hat, wie etwa der 11.12.13. Dann lag die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns 13 Prozent höher als an anderen Hochzeitstagen.

