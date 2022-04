33,8 Millionen für den Klimaschutz

Von: Hans Moritz

Energetische Sanierung ist ein wichtiger Beitrag, um von fossiler Energie unabhängiger zu werden. © Nestor Bachmann/dpa

Mit knapp 33,8 Millionen Euro an Fördermitteln hat der Bund über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Jahr 2021 Projekte in den Landkreisen Erding und Ebersberg unterstützt.

Erding - Dies berichtet CSU-Wahlkreisabgeordneter Andreas Lenz. Schwerpunkte der Förderung seien Energieeffizienz, klimafreundliche Mobilität sowie die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen gewesen.



Der größte Anteil der Fördersumme entfällt auf die energetische Sanierung von Gebäuden. Hier wurden nach Angaben Lenz’ 26,4 Millionen Euro ausgezahlt. Dies können Maßnahmen zur Sanierung der Gebäudehülle oder Investitionen in die Heizungstechnik zur stärkeren Nutzung von erneuerbaren Energien sein, zum Beispiel durch Wärmepumpen oder Solarthermie. Damit sind 2021 4,2 Millionen Euro mehr an Mitteln in die energetische Gebäudesanierung geflossen als im Jahr davor. „Es freut mich, dass die Förderprogramme attraktiv sind und viele Bürger im Wahlkreis bei der energetischen Sanierung unterstützt werden konnten“, so Lenz.



Außerdem wurden nach der Pressemitteilung des Abgeordneten Energieberatungen im Wert von insgesamt 306 000 Euro bezuschusst.



4,9 Millionen Euro gingen an Bürger und Unternehmen, die sich ein Elektro- oder Hybridfahrzeug zulegten – 978 laut der Mitteilung.



Lenz hat nun noch den Wunsch, die Antragstellung für die Förderungen „möglichst noch zu verschlanken und zu digitalisieren“. ham