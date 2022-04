Am Mittwoch beginnt das Abitur

Von: Raffael Scherer

Alles ist bereitet für die Reifeprüfungen im Erdinger Land. © Matthias Bein/dpa

Langsam geraten die Erdinger Oberstufenschüler ins Schwitzen. Denn am heutigen Mittwoch geht es in Bayern los mit den Abiturprüfungen. Der erste Schritt ist dabei die schriftliche Deutsch-Klausur.

ERding - Am Freitag, 29. April, geht es dann an die Prüfungen in den verschiedenen Wahlfächern, wie Fremdsprachen oder Naturwissenschaften, bevor zwei Wochen darauf noch die Kolloquien anstehen, die mündlichen Prüfungen.



Am Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) Erding sind in der Turnhalle bereits seit Montag Tische und Stühle für die 138 Abiturienten aufgebaut. Voriges Jahr wurde zudem Prüflingen, die sich nicht auf Corona testen wollten, die Möglichkeit gegeben, ihr Abi in gesonderten Räumen mit noch größerem Abstand zu schreiben. Dieses Angebot hat laut Schulleiterin Andrea Hafner damals aber kaum einer wahrgenommen: „Wenn man sieht, wie alle dort sitzen und brüten, das kann einem auch Ansporn, Mut und Motivation geben“, so ihre Vermutung.



Corona-Tests braucht es dieses Jahr für den Zugang zur Prüfung keine mehr. Sogar Schüler, die als Kontaktperson in Quarantäne sitzen, dürfen ihr Abi schreiben: „Nur die per PCR positiv Getesteten dürfen nicht teilnehmen“, lautet laut Hafner die Vorgabe des Kultusministeriums. Ob sich das KAG danach schon wieder an eine gemeinsame Abifeier für alle Schüler herantraut oder sie wie 2021 auf die einzelnen Kurse aufteilt, wird laut der Schulleiterin noch diskutiert.



Nur etwa einen Kilometer entfernt stellen sich 51 Schülerinnen und 42 Schüler am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) Erding den Abiturprüfungen. Genau wie 2021 kommen dort auch diesmal wieder die verschiedenen Klassenzimmer statt einer Turnhalle zum Einsatz. 15 Schüler pro Raum, auf Einzeltische verteilt – so soll laut Oberstufenkoordinator Alexander Wolf durch Mindestabstand und Belüftung ein höchstes Maß an Sicherheit gewährleistet werden.



Größte Änderung im Vergleich zum Abi 2021: das Wegfallen der Maskenpflicht. Trotzdem behalten bisher vor allem in der Oberstufe rund 80 bis 90 Prozent seiner Schüler weiterhin freiwillig die Maske auf: „Wie letztes Jahr herrscht bei vielen Schülern die Sorge, dass sie sich kurzfristig infizieren und nicht an den Abiturprüfungen teilnehmen dürfen“, erklärt Wolf.



Im Gegensatz zum KAG plant das AFG ihm zufolge eine Abifeier „mit allen gemeinsam, wenn es sich ausgeht“. 2021 mussten die Schüler zum Feiern pandemiebedingt in zwei Gruppen aufgeteilt werden.



Am Gymnasium Dorfen versuchen sich dieses Jahr 119 Schülerinnen und Schüler an der Allgemeinen Hochschulreife. Dort finden die schriftlichen Prüfungen ebenfalls in zwei der drei Sporthallen statt. Der dritte Teil ist vom Landratsamt für Ukraine-Flüchtlinge reserviert, erklärt Schulleiter Markus Höß.



Genau wie 2021 dürfen sich alle Abiturienten in Bayern bei der schriftlichen Prüfung 30 Minuten mehr Zeit lassen als vor Corona üblich, erklärt er. Diese sollten für Entspannung wegen des Maskentragens sorgen und wurden vom Kultusministerium, trotz Wegfalls der Maskenpflicht ab Mai, für dieses Jahr weiter beibehalten, so der Schulleiter: „Sie können es sich ja selber denken, dass vier oder fünf Stunden lang mit Maske eine Prüfung schreiben zu müssen, nicht angenehm ist.“



Auch für ihn sind eine gemeinsame Abifeier und ein seit der Pandemie erstmals wieder stattfindender Abitur-Gottesdienst „ein Schritt hin zur Normalität“. Einig sind sich die Vertreter der Gymnasien vor allem bei einem: Daumen drücken und toi, toi toi für ihre Schüler.

