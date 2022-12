3500 Verstöße gegen Corona-Gesetze im Landkreis Erding

Von: Hans Moritz

Teilen

Im Lockdown Alltag, heute unvorstellbar: Die Polizei kontrolliert im Erdinger Stadtpark die Ausgangssperren. Das Bild entstand im Frühjahr 2020. © Hans Moritz

Landrat Martin Bayerstorfer zieht Bilanz über die Pandemie-Jahre und kritisiert die einrichtungsbezogene Impfpflicht scharf. Jetzt wollen die ersten Bürger die gegen sie verhängten Bußgelder zurück.

Erding – In der Corona-Pandemie sind seit März 2020 beim Landratsamt Erding insgesamt fast 3500 Anzeigen wegen Verstößen gegen Auflagen wie Ausgangssperren und Kontaktverbote eingegangen. Hinzu kamen fast 600 Meldungen wegen der nicht beachteten einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die von März dieses Jahres galt und zum Jahreswechsel auslaufen soll. Nun wendet sich das Blatt: Die ersten Corona-Sünder wollen ihr Geld zurück. Diese Bilanz legte Landrat Martin Bayerstorfer in der Jahrespressekonferenz vor – und sparte nicht mit Kritik an dem Regelwerk.

Polizisten, die im Wald Jugendliche aufstöbern, Nachbarn, die wegen Partys in der Wohnung nebenan die Polizei rufen, Streifenfahrten durch Parks – seit Beginn der Pandemie vor nun bald drei Jahren waren die Grundrechte stark eingeschränkt. 3462 Anzeigen erstatteten Polizei, Ordnungsämter und das Gesundheitsamt. Strafen in jeweils dreistelliger Höhe waren die Folge. „2174 Verfahren sind inzwischen abgeschlossen“, bilanzierte Bayerstorfer. Beim Rest handle es sich überwiegend um Ermittlungen gegen Fluggesellschaften wegen Verstößen gegen die Einreiseregeln sowie Verfahren, die das Landratsamt an die Staatsanwaltschaft Landshut weitergeleitet hat. „Neue gibt es aber so gut wie keine mehr“, betonte der Landrat.

Dafür berichtete er von ersten Anfragen von Sanktionierten, die ihr Geld zurückhaben und damit rehabilitiert werden wollen. Sie berufen sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. November dieses Jahres. In dem wurden, schränkte Bayerstorfer ein, allerdings nur nachträglich die Ausgangssperren zwischen 1. und 19. April für unwirksam erklärt, sprich die 1. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Viele weitere sind seither gefolgt. „Wir wissen noch nicht, wie wir mit diesen Bußgeldbescheiden umgehen werden“, so der Landrat. Es sei noch nicht geklärt, ob und wie viele Verfahren wieder aufgenommen und Bußgelder erstattet werden müssen.

Für nicht weniger gesellschaftlichen Konflikt sorgte die zum 15. März 2022 in Kraft getretene sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie soll Ende des Jahres auslaufen und betrifft alle Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen. Bayerstorfer berichtete von fast 600 Personen, die von ihren Arbeitgebern gemeldet wurden, weil sie keinen oder nur unvollständigen Impfschutz vorweisen konnten.

„Wir haben sie zunächst angeschrieben und ihnen eine Beratung angeboten“, erinnerte sich der Kreischef, „zudem hat das Gesundheitsamt eine vierwöchige Frist zugestanden“. In der Folge seien 165 Verfahren eingestellt worden – weil die Impfpässe nachgereicht wurden, die Betroffenen gekündigt hatten oder nachweisen konnten, dass sie zu dieser Zeit in Mutterschutz beziehungsweise Elternzeit waren. 128 Personen nahmen das Beratungsangebot an, was ihnen weitere vier Wochen Übergangsfrist einräumte.

Doch scharf wurde dieses Schwert nie: Eine förmliche Vorlageaufforderung verschickte die Kreisverwaltung nur drei Mal, nachdem das Gesundheitsministerium die Landratsämter früh aufgefordert hatte, keine neuen Bescheide zu verschicken. Nicht aus Einsicht, sondern aufgrund einer Klage gegen die Impfpflicht beim Verwaltungsgericht Augsburg. „Deswegen haben wir auch weder Bußgeldbescheide verschickt noch Betretungsverbote ausgesprochen“, betonte der Landrat.

Er machte keinen Hehl daraus, nie viel von einer berufsbezogenen Impfpflicht gehalten zu haben. „Wir haben niemandem im Klinikum gekündigt. Leider haben uns deswegen wertvolle Kräfte verlassen.“ Genau daran entzündet sich die Kritik des Landrats: „Auch wenn die Impfung wichtig ist, kann ich doch niemanden in einem Bereich rauswerfen oder aussperren, in dem wir ohnehin auf jede helfende Hand angewiesen sind.“

Auch die Berufsbezogenheit findet Bayerstorfer nicht richtig. „Da wurde von den einen mehr verlangt als von der großen Mehrheit, noch dazu in einer Zeit, in der vor allem das Gesundheitspersonal über Gebühr eingespannt war.“ Die Gerüchte, dass seine Behörde bei der Strafverfolgung Ungeimpfter in den Gesundheitsberufen eher zögerlich vorgegangen sei, dementierte Bayerstorfer explizit nicht.