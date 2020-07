365-Euro-Ticket startet am 1. August

Für einen Euro am Tag durchs ganze MVV-Gebiet - das können Schüler und Auszubildende ab 1. August.

Erding – Die große MVV-Tarifreform ist bereits im Dezember 2019 in Kraft getreten – mit vielfach günstigeren Preisen und einem einfacheren Tarifzonensystem. Zum 1. August kommt ein Meilenstein hinzu: das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende. Damit können junge Leute für einen Euro am Tag durchs ganze MVV-Gebiet fahren – vom Flughafen bis zum Starnberger See.

Die Bedingungen stellte jetzt Landrat Martin Bayerstorfer in einem Pressegespräch vor. Das 365-Euro-Ticket kann ab sofort online oder in einem der DB-Reisezentren beziehungsweise DB-/MVG-Kundencenter bestellt und erworben werden. Voraussetzung ist, dass Schule oder Ausbildungsstätte beziehungsweise der Wohnsitz im MVV-Gebiet liegt.

Erwerben können es Schüler sämtlicher öffentlicher, staatlich anerkannter privater und beruflicher Schulen, aber auch Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Teilnehmer an einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr.

Schon in Ferien gültig

Bayerstorfer erklärte, dass das 365-Euro-Ticket mit monatlicher oder jährlicher Zahlung ausgegeben werde – also entweder zehn Mal 36,50 oder einmal 365 Euro kostet. Schüler, für deren Beförderung der Schulträger aufkommt, in der Regel Landratsamt oder Gemeinde, erhalten ihre Karte nach den Sommerferien. Wer es schon jetzt selbst ordert, kann es bereits in den Ferien nutzen.

Laut Landrat gibt es dieses Angebot vorerst in den kommenden drei Jahren als Pilotprojekt – Verlängerung nicht ausgeschlossen. Während Familien profitieren, bedeutet es für den Landkreis Erding deutliche Mehrkosten. Die bezifferte Bayerstorfer mit jährlich 480 000 Euro. Er sprach dennoch von einem „attraktiven Jugendangebot“. Weitere 700 000 Euro wendet der Landkreis für die MVV-Tarifreform insgesamt auf.

Um die war 2019 bekanntlich heftig gerungen worden. Erst in Nachverhandlungen erreichten vor allem die „MVV-Landräte“, die von Robert Niedergesäß aus Ebersberg angeführt werden, dass keine Kommune mit mehreren Haltestellen in unterschiedlichen Zonen liegt. Einzige Ausnahme in Erding ist Gaden, das nicht im gleichen Sektor wie Eitting liegt. Das liegt an der Sonderstellung des Flughafens.

Zwei Zonen bis Erding

Die Tarifzonen sind nun so gestaltet, dass Erding von allen Landkreisgemeinden aus mit maximal zwei Tarifzonen erreichbar ist. Zudem hat der Landkreis das Sozialticket eingeführt, das Einkommensschwachen die ÖPNV-Nutzung ermöglichen soll.

Das 365-Euro-Ticket wäre auf den letzten Metern um ein Haar am Veto des Landkreises Starnberg gescheitert, dem die Mehrkosten zu hoch waren.

Dorfen nicht im MVV

Bislang keinen Erfolg hat Bayerstorfer mit seinem Bestreben, dass die Südostbayernbahn in Richtung München dem MVV-Gebiet zugeschlagen wird. Das heißt: Wer etwa mit dem Bus von Taufkirchen nach Dorfen fährt, um dort den Zug zu nehmen, braucht auch in Zukunft eine MVV- und eine Bahnkarte.

Schon jetzt steht fest: Der Landkreis wird heuer deutlich mehr als geplant an den MVV zahlen müssen. Erst im Juli hatte der Verkehrsausschuss des Kreistags eine ungeplante Abschlagszahlung in Höhe von 190 000 Euro freigeben müssen. Ein zweite dürfte im November folgen. Hintergrund sind die pandemie- und lockdownbedingten Einbrüche bei den Fahrgastzahlen. Dabei, berichtete Bayerstorfer, habe der MVV sein Fahrplanangebot auch in der Krise zu 100 Prozent aufrecht erhalten – trotz Einbrüchen bei der Nutzung um bis zu 90 Prozent. Nur während der Hochphase der Ausgangsbeschränkungen habe der – ausgedünnte – Ferienfahrplan gegolten.

Expressbusse warten

Aufgrund dieser Entwicklung sind laut Bayerstorfer auch die Pläne, die besonders stark frequentierte Linie 512 Erding–Flughafen um Expressbusse zu verdichten, bislang nicht weiter verfolgt worden. Sie sollen von Erding über die Flughafentangente Ost direkt den Airport anfahren.

Damit der ÖPNV noch sauberer wird, beteiligt sich der Landkreis an einer Studie über die Einführung alternativer Bus-Antriebe – Strom beziehungsweise Wasserstoff. In München fahren bereits E-Busse.