484 Geflüchtete aus der Ukraine

Von: Hans Moritz

Teilen

Vor allem Frauen und Kinder flüchten aus der Ukraine. © Sergei Grits/dpa

Im Landkreis Erding halten sich derzeit 484 Geflüchtete aus der Ukraine auf, 288 bei Privatpersonen und 196 in Unterkünften des Landkreises.

Erding - Dies berichtet Behördensprecherin Daniela Fritzen. In Erding sind es 91 Ukrainer, in Dorfen 37, in Oberding 29, in Taufkirchen 28, in Lengdorf fünf, in Forstern drei, in Hohenpolding zwei und in Buch einer.



Vorige Woche sind die ersten 45 Ukrainer über das Ankunftszentrum eingereist und materiell wie finanziell erstausgestattet worden, so Fritzen weiter. Bislang seien es vor allem Frauen und Kinder, vereinzelt auch ältere Menschen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kamen bislang keine per Bus in Erding an.



„In erster Linie brauchen die Menschen ein Gefühl von Schutz und Sicherheit, das wir ihnen selbstverständlich zuteilwerden lassen“, betont Landrat Martin Bayerstorfer.



Der Landkreis sucht weiterhin Wohnraum zur Miete. Einzelne Schlafplätze werden derzeit nicht angenommen. Angebote unter Tel. (0 81 22) 58 13 42 oder Mail an carmen.mittermeier@lra-ed.de melden. ham