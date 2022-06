50 Jahre St. Antonius, 50 Jahre Kindheit

Auch ein Kasperltheater mit zahlreichen Figuren gehört zu den Exponaten der Sonderausstellung im Museum Erding. Bei der Eröffnung ihren Spaß hatten (v.l.) Familienreferentin Petra Bauernfeind, ehemalige Leiterin Christa Nuspl, OB Max Gotz, Museumsleiter Harald Krause und Kindergartenleiterin Kathrin Veladzik. © Peter Bauersachs

Der Neubau des Kindergartens St. Antonius wird 50 Jahre alt. Das Museum Erding zeigt eine Sonderausstellung anlässlich des Jubiläums. Zu sehen sind Spielgeräte aus fünf Jahrzehnten.

Erding – ,,Kinder, wie die Zeit vergeht! 50 Jahre Neubau Städtischer Kindergarten St. Antonius“, unter diesem Motto ist im Museum Erding eine Sonderausstellung zu sehen. Die Schau lädt ein, die Historie von 1972 bis 2022 des benachbarten Kindergartens an der Prielmayerstraße zu erleben. Auch die Zeit davor wird präsentiert, als noch von der „Städtischen Kinderbewahranstalt“ im Antoniusheim die Rede ist, dem heutigen Museumsaltbau.

„Das Museum war gerne bereit, als Rahmenprogramm zum Jubiläum eine dreiwöchige Ausstellung mit zahlreichen Fotografien aus dem Bildarchiv des Kindergartens zu erarbeiten“, informierte Museumsleiter Harald Krause bei der Ausstellungseröffnung. An sieben Stellwänden ist die Geschichte des Kindergartens mit Text und 150 Fotos wiedergegeben. Dazu zeigen fünf Bildschirme die fünf Jahrzehnte im Rückblick. Ausgestellt ist auch ausgewähltes historisches Spielzeug aus dem Kindergartenbestand.

Die Gründung im Jahr 1855 geht auf die Initiative von Stadtschreiber Alois Mandl (1793-1863) zurück, der 1826 auch die Stadtsparkasse Erding gegründet hatte und nach dem eine Straße benannt ist. Nach dem Krieg übernahm der Orden der Armen Schulschwestern den Kindergarten Antoniusheim.

1972 wurde ein neuer Kindergarten im Garten neben dem historischen Gebäude gebaut. Nicht alle Mädchen und Buben waren in das neue Gebäude umgezogen. Einige wechselten zur Militärwohlfahrt, die zuerst noch im Antoniusheim und dann in einem Neubau an der Rotkreuzstraße untergebracht war.

Schwester Simone (Kindergartenleiterin von 1982 bis 2000) schrieb damals zahlreiche Briefe an Bürgermeister und Landrat und setzte sich erfolgreich dafür ein, dass der neu gebaute Kindergarten an der Prielmayerstraße den Namen St. Antonius bekam. Der Kindergarten an der Rotkreuzstraße wurde nach St. Franziskus umbenannt. Heute besuchen den Kindergarten St. Antonius 129 Buben und Mädchen. Er wird von Kathrin Veladzik geleitet. 22 Mitarbeiterinnen sind dort tätig.

Von Peter Bauersachs

