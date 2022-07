50 Jahre Lebenshilfe Erding: „Erfolg für die Menschlichkeit“

Von: Hans Moritz

Der Festakt in der Stadthalle, hier mit Vorsitzendem Martin Bayerstorfer (am Pult), wurde von den Bewohnern der Lebenshilfe-Häuser mit viel Hingabe und Enthusiasmus musikalisch umrahmt. © Hans Moritz

Die Lebenshilfe Erding feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Aktuell ist ein weiteres Wohnheim in Planung.

Erding – Bis Anfang der 70er Jahre waren Eltern mit behinderten Kindern weitgehend auf sich alleine gestellt. Spezielle Einrichtungen für sie? Fehlanzeige. Auch in Erding hatten sich vor 50 Jahren Eltern zusammengetan und einen Selbsthilfeverein gegründet. Heute blickt die Lebenshilfe auf eine halbes Jahrhundert Geschichte zurück – und steht vor großen Aufgaben.

Coronabedingt wurde erst mit einem Jahr Verspätung gefeiert, denn gegründet worden war die Lebenshilfe bereits 1971. „Sie hat unseren Landkreis noch ein Stück lebenswerter gemacht“, sagte Vorsitzender und Landrat Martin Bayerstorfer am Freitag beim Festakt in der Stadthalle. Das Ziel von Anfang an: „geistig und mehrfach behinderten Kindern inmitten der Bürgerschaft ein menschenwürdiges Leben ermöglichen“, so Bayerstorfer weiter.

Gründungsvorsitzender wurde am 21. September 1972 der damalige Landrat Simon Weinhuber. Das Amt sollte bei den Landräten bleiben, denn auch die Nachfolger Hans Zehetmair, Xaver Bauer und nun Bayerstorfer standen beziehungsweise stehen dem Verein vor.

1976 wurde die erste Behindertenwerkstatt in Kirchasch eröffnet, 1980 zog sie nach Erding um – an die Freisinger Straße, wo sie bis heute angesiedelt ist.

Treibende Kraft der Lebenshilfe sollte für Jahrzehnte Edeltraud Huber werden, nach der heute eines der Wohnheime und eine Straße in der Thermengarten-Siedlung in Altenerding benannt sind. Sie war unermüdliche Geschäftsführerin, dieses Ehrenamt hat heute Randolf Gänger inne. Huber starb 2012, geblieben ist „ihr unverrückbares Ziel, Menschen mit Behinderung eine feste Bleibe und damit ein gesichertes Zuhause zu schenken“, betonte Bayerstorfer.

Seit 25 Jahren steht die Lebenshilfe auch für dauerhafte Wohnmöglichkeiten. 1997 wurde das heutige Edeltraud-Huber-Haus wiederum an der Freisinger Straße in Betrieb genommen. 2007 folgte das Ambulant Betreute Wohnen, das Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben ermöglicht. 2013 übernahm die Lebenshilfe dann eine Villa an der Drechslerstraße, ein Selbstversorgerhaus als Bindeglied zwischen Vollversorgung und ambulanter Begleitung.

In Planung ist eine weitere Unterkunft. In der sollen Menschen allein, in Wohngemeinschaften oder als Paare in eigenen Wohnungen ihr Leben gestalten – „und dabei so viel Unterstützung wie nötig, aber so wenig wie möglich bekommen“, betonte der Vorsitzende.

Die Festrede hielt Ulrike Scharf, die direkt von der Familienministerkonferenz nach Erding gekommen war. „Die Lebenshilfe macht unsere Stadt zu einer lebens- und liebenswerten Heimat für alle Menschen“, sagte die CSU-Politikerin. Die Wohn- und Arbeitsangebote der Lebenshilfe Erding hätten „das Wichtigste im Blick: die individuellen Bedürfnisse und Wünsche von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung“. Die Lebenshilfe Erding stehe für „Kompetenz, Engagement und Fürsorge“. Und: „Die Menschen haben es gut bei Ihnen.“ So entstehe Inklusion, „die die Gesellschaft zusammenhält“.

Scharf prophezeite, „dass der Bedarf an Wohnraum für Menschen mit Behinderung langfristig zunehmen wird“ – weil diese immer älter würden. Ihr sei wichtig, „dass auch diese Menschen die Wahl haben“. Allein im laufenden Jahr gibt es ihren Angaben zufolge bayernweit fast 80 Millionen Euro für Wohn- und Beschäftigungsplätze.

Und wie geht es den Menschen hier? Mehrere Bewohner meldeten sich zu Wort – und das erstaunlich offen. Eine bekannte, sie wäre gerne selbstständiger und wolle mit ihrem Freund zusammenwohnen – und nicht immer nur in einer WG. Ein anderer sagte ebenfalls, er wünsche sich eine eigene Wohnung. Alle betonten jedoch, wie gut sie sich bei der Lebenshilfe und den Betreuern aufgehoben fühlten.

Das ist auch OB Max Gotz ein Anliegen. Er erinnerte an Edeltraud Huber, die bewusst Menschen mit Behinderung „in die Mitte der Gesellschaft geführt hat, raus aus den Verstecken der Familien“.

Monika Haslberger von der Lebenshilfe Deutschland nannte die Einrichtung einen „Erfolg für die Menschlichkeit“. Vor 50 Jahren seien Eltern behinderter Kinder auf sich alleine gestellt gewesen, so die Mutter einer heute 42-jährigen Tochter mit Down-Syndrom. Heute sei man weiter und wisse: „Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat die gleichen Rechte.“ Die Lebenshilfe habe aber auch die Eltern im Blick. Dennoch dürfe man sich nicht auf dem Erreichten ausruhen. „Wir müssen die Teilhabe weiter voranbringen“, so die Freisingerin.

In der Corona-Zeit habe man davon nicht viel erlebt: „Die Schulen waren zu, es herrschten Arbeits- und Besuchsverbote. Es war für die Menschen mit Behinderung und ihre Familien eine harte Zeit.“ Die Politik habe diese Gruppe in der Pandemie vergessen.

CSU-Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz dankte dem Verein für dessen Arbeit und sagte: „Die Fröhlichkeit der Menschen hier steckt an.“ Die Lebenshilfe zeige: „Jeder Mensch ist eine Bereicherung.“ Hier werde seit einem halben Jahrhundert Inklusion gelebt – in den Werkstätten wie in den Wohnheimen.