Rainer Mehringer zum 60. Geburtstag: Der Wald ist nicht genug

Familienglück: Rainer Mehringer mit Gattin Michaela und Tochter Johanna auf dem eigenen Hof. © privat

Rainer Mehringer hat viele politische Interessen und mit dem Dritten Landrat sein Traumziel erreicht. Nun wird er 60.

Erding – Er selbst sagt von sich, seinen politischen Traumjob gefunden zu haben. Und er ist einer, der die repräsentative Aufgabe gerne wahrnimmt – Rainer Mehringer ist einer der umtriebigsten und präsentesten Dritten Landräte, die der Landkreis Erding seit Jahren hatte. An diesem Sonntag feiert der Erdinger seinen 60. Geburtstag.

Die Politik ist dabei die jüngste Herausforderung, der sich Mehringer gestellt hat. Sein Berufs-, Verbands- und Privatleben wechselt zwischen Büro, Wald und politischer Bühne. Begeisterung zeigt er für alle Bereiche.

Die ersten 30 Jahre seines Lebens hat Mehringer in der Freisinger Siedlung verbracht, die zweiten 30 in Klettham, wo er heute mit Frau Michaela und Tochter Johanna lebt.

Mit dem Quali der Hauptschule am Lodererplatz in der Tasche trat Mehringer als junger Mann eine Lehre beim Arbeitsamt an. Er sollte es dort bis zum Personalratsvorsitzenden für ganz Bayern und damit für 12 000 Beschäftige schaffen. Als er Dritter Landrat wurde, gab er den Posten mit Büro in Nürnberg ab und ist seither Chef des Personalrats der Agentur für Arbeit Freising.

Politik ganz anderer buchstäblicher Natur betrieb Mehringer, als er sich Ende 2005 an die Spitze der Waldbesitzervereinigung Erding mit ihren heute 1600 Mitgliedern mit rund 7000 Hektar Wald wählen ließ. Sein Machtwille war damals schon erkennbar: Er forderte die Doppelspitze für sich – Vorsitzender und Geschäftsführer. Dieses Amt hat er bis heute inne – von Reibereien ist nichts zu hören.

In die Politik kam Mehringer 2008, wiederum im Doppelpack: Auf Anhieb wurde er in den Stadtrat und in den Kreistag gewählt. Beiden Gremien gehört er mittlerweile in der dritten Periode an, Amtsmüdigkeit ist nicht erkennbar. Dem Kreisverband der Freien Wähler stand er von 2009 bis 2019 vor, der Zeit, in der die FW zur Partei mutierte, um an Landtagswahlen teilnehmen zu können.

2014 wollte Mehringer Landrat werden, unterlag aber Amtsinhaber Martin Bayerstorfer (CSU). Der machte ihn sechs Jahre später zum Dritten Landrat, ein Geschenk zum Dank für das Gelingen der FW/CSU-Koalition im Kreistag, die der CSU im Zweifel das Regieren beträchtlich erleichtert.

Mehringer geht in der rein repräsentativen Rolle auf, sie ist ihm längst wichtiger als die Partei. Er ist präsent und findet auch immer den richtigen Ton, der ohnehin stets rechts staatstragend klingt. Er selbst bekennt: „Ich brenne für den Landkreis.“

Privat ist Mehringer Landwirt – Schaf- und Schweinezüchter und Haselnussbauer. Den Betrieb kurz hinter der niederbayerischen Grenze übergibt er soeben seiner 28-Jährigen Tochter.

Politik will Mehringer auch in Zukunft machen. Sein Motto: „Ich will Partei ergreifen und Flagge zeigen.“