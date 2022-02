656 neue Corona-Fälle

Im Landkreis Erding sind seit Freitag 656 neue Corona-Fälle registriert worden.

Erding - Zu den bestätigten Corona-Fällen im Landkreis Erding sind seit Freitag 656 neue Fälle hinzugekommen. Sie sind nach Angaben des Landratsamts zwischen 2 und 89 Jahre alt. Am Samstag vor einer Woche, am 19. Februar, waren es deutlich weniger neue Fälle – nämlich 359. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt nach den Worten von Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer auf 33 408.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding, bezogen auf 100 000 Einwohner, betrug am Samstag nach offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts 1580,4, am Sonntag lag dieser Wert bei 1312,5. (Freitag: 1566,0). Die Zahl der Genesenen beträgt 29 853. Damit gelten derzeit 3396 Personen als infiziert. In Quarantäne befinden sich 3864 Personen.

Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab es mit Stand 25. Februar in den vergangenen sieben Tagen in Bayern 903 hospitalisierte Fälle und 380 Covid-19-Erkrankte auf Intensivstation. vam

Die neuen Fälle stammen aus Erding (145), Taufkirchen (68), Dorfen (67), Isen (56), Bockhorn (34), Oberding (29), Finsing (28), Berglern (24), St. Wolfgang (23), Wartenberg (21), Moosinning (19), Fraunberg und Pastetten (je 15), Forstern (14), Neuching und Wörth (je 13), Eitting (11), Steinkirchen (10), Inning am Holz und Lengdorf (je 9), Kirchberg und Langenpreising (je 7), Buch am Buchrain und Walpertskirchen (je 6), Hohenpolding (5) und Ottenhofen (2).

