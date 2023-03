82-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Altenerding

Von: Timo Aichele

Ein 82-jährige Frau konnte am Sonntagmorgen nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden. In ihrem Mehrfamilienhaus in Altenerding hatte es gebrannt.

Altenerding - Eine 82-jährige Frau ist am Sonntagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Altenerding verstorben. Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Herzogstandstraße wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern gegen 7.20 Uhr gemeldet. Kräfte der Feuerwehr konnten die Bewohnerin nach ersten Erkenntnissen nur noch tot aus ihrer Wohnung bergen.

Wohnungsbrand in Altenerding: Frau stirbt

Zusätzlich erlitten zwei weitere Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Drei Einsatzkräfte müssen ebenfalls wegen Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.

