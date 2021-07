Lkw erfasst beim Überholen Radfahrer: Mann in Straßengraben geschleudert - und schwerst verletzt

Ein Radfahrer wurde am Samstag in Erding von einem überholenden Lastwagen touchiert und schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Landshut. Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild)

Hubschrauber im Einsatz

Von Veronika Macht schließen

Ein Radfahrer wurde am Samstag von einem überholenden Lastwagen touchiert und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Erding - Die Erdinger Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Radfahrer am späten Samstagnachmittag in Erding schwer verletzt wurde. Laut Pressebericht fuhr der 30-jährige Wartenberger gegen 17.50 Uhr mit seinem rot-weißen Rennrad auf der Wartenberger Straße in Erding in Richtung Tittenkofen.

Unfall in Erding: Radler von Lkw touchiert - Mann bleibt schwer verletzt im Straßengraben liegen

Kurz nach der Einfahrt zum Fliegerhorst wurde er laut eigenen Angaben von einem Lastwagen überholt und dabei touchiert, sodass er stürzte und schwer verletzt im rechten Straßengraben zum Liegen kam.

Vor Ort wurde ein Polytrauma attestiert, laut Notarzt sei „ein Ableben des Radfahrers nicht auszuschließen“ gewesen, wie die Polizei schreibt. Der Mann kam per Rettungshubschrauber ins Klinikum Landshut. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. Zu dem überholenden Lkw liegen keinerlei Hinweise vor, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Sie melden sich unter Tel. (0 81 22) 96 80. vam

