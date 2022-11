Ab Dezember zwölf zusätzliche S-Bahnen

Von: Hans Moritz

Bahnübergänge gelten als besonders störanfällig.

Wucht und Dimension des Protests haben offensichtlich Wirkung gezeigt:

Erding - Nach einem Brandbrief von 22 Bürgermeistern aus den Landkreisen Erding und Ebersberg unter der Führung des Erdinger Oberbürgermeisters Max Gotz über die inakzeptable Zahl an Verspätungen auf der S-Bahn-Linie 2 München–Markt Schwaben–Erding (wir berichteten) haben sowohl die Deutsche Bahn (DB) als auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) als Auftraggeber des Schienenverkehrs geantwortet. Es ist an vielen Stellen eine Kapitulationserklärung, die jedoch auch einige konkrete Verbesserungen enthält. Beide Schreiben trug Gotz nun im Stadtrat vor.



Zunächst zu den Verbesserungen: Die von den Rathauschefs kritisierte Langsamfahrstelle zwischen Poing und Riem ist laut BEG und DB bereits beseitigt – zum 1. November. Die BEG kündigt zum Fahrplanwechsel im Dezember eine Taktverdichtung an. Konkret geht um zwölf zusätzliche Züge, wenn der 20-Minuten-Takt zwischen Erding und Markt Schwaben bis 23 Uhr durchgängig eingeführt wird und die „40-Minuten-Löcher“ im Fahrplan beseitigt werden. Zudem verweist die BEG auf bereits umgesetzte punktuelle Taktverdichtungen etwa im Schülerverkehr sowie am frühen Nachmittag.



Münchens S-Bahn-Chef Heiko Büttner erinnert an das kürzlich neu aufgelegte „Programm 14plus“, welches das S-Bahn-Netz bereits vor dem Bau der zweiten Stammstrecke stabilisieren soll. Ein Bestandteil ist laut DB der „verstärkte präventive Austausch von Komponenten in Stellwerken und an Bahnübergängen sowie der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz“. So sollen Störungen gar nicht erst entstehen.



Auch die DB verweist auf die Taktverdichtung und hofft, mit dem neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof Zugausfälle verhindern zu können. 2028 soll zudem das zweite S-Bahn-Gleis zwischen den Haltestellen St. Koloman und Aufhausen in Betrieb gehen. Dann sind mehr Zugbegegnungen auf der bis Markt Schwaben weitgehend eingleisigen Strecke möglich. Wartezeiten auf den Gegenzug sorgen immer wieder für Verzögerungen.



In der Bewertung der schlechten Qualität des Verkehrs auf der S2 gibt die BEG den Bürgermeistern uneingeschränkt recht. Der Unmut sei verständlich, zitierte Gotz aus dem Brief. Das Verkehrsunternehmen im Auftrag des Freistaats Bayern hat die von der Kommunalpolitik aufgelisteten Verspätungen – mehrere hundert in wenigen Wochen – analysiert.



70 Prozent sind laut BEG der DB Netz anzulasten – wegen Langsamfahrstellen, technischer Störungen und Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten. Die verbleibenden 30 Prozent seien durch externe Einflüsse verursacht worden – etwa Polizeieinsätze, Witterungseinflüsse und Personen im Gleis. Dazu teilt die DB mit, dass man besonders gefährdete Bereiche sukzessive einzäune und mit der Bundespolizei Aufklärungskampagnen durchführe.



Die BEG versichert, dass sie die Bahn für Unpünktlichkeit bestrafe – die Frist dazu wurde von sechs auf drei Verspätungsminuten reduziert. Geldstrafen sollen die Bahn dazu anhalten, für mehr Pünktlichkeit zu sorgen und auch die vereinbarten Zuglängen einzuhalten. Für ausgefallene Züge erhält die Bahn überhaupt kein Geld vom Freistaat. Auch beim Schienenersatzverkehr (SEV) schaut die BEG genau hin: Hier muss die Bahn mit Leistungskürzungen rechnen, wenn sie zu wenige Busse einsetzt oder die Qualität des SEV schlecht ist.



