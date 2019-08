Ablösesummen für Azubis? „Große Firmen wird das nicht abschrecken“

Ablösesummen für Auszubildende: Diese Idee hat Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer ins Gespräch gebracht. Die Betriebe im Landkreis sind eher skeptisch.

Landkreis– Ablöse für Auszubildende – klingt abenteuerlich, und man hat sofort den Glamour eines Fußballstars im Kopf. Auf den ersten Blick scheint die Idee schlüssig: Betriebe investieren viel Zeit und Geld in die Ausbildung ihrer Lehrlinge. Wird der Azubi direkt nach dem Ende seiner Lehrzeit von einem konkurrierenden Arbeitgeber abgeworben, soll dieser einen Teil der Ausbildungskosten übernehmen. So können die Ausbildungsbetriebe finanziell entlastet werden.

Der Einfall stammt von Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer, der sich daran stört, dass immer mehr Fachkräfte, die im Handwerk qualifiziert wurden, in andere Wirtschaftsbereiche abwandern.

Kreishandwerksmeister Waxenberger: „So lange ich denken kann, gibt’s das schon“

Dass dieses Problem schon seit langem besteht, bestätigt Rudolf Waxenberger, Kreishandwerksmeister und Geschäftsführer des Bauunternehmens Anzinger in Erding. „So lange ich denken kann, gibt’s das schon. Gut ausgebildete Lehrlinge kann man eben überall gebrauchen.“

Waxenberger hat in seinen 22 Jahren Tätigkeit rund 46 Lehrlinge ausgebildet. 35 von ihnen arbeiten am Flughafen und in der Umgebung. „Wir tun viel für andere Gewerke“, sagt er und lacht.

Große Firmen werben gezielt mit Headhunting-Agenturen frisch ausgelernte Azubis ab

Große Firmen locken mit besseren Sozialleistungen, Verdienstmöglichkeiten, flexibleren Arbeitszeiten. „Das kann ich schlichtweg nicht bieten“, sagt Waxenberger ganz offen. Zu seinen Erfahrungen passen Wollseifers Ablösesummen wie die Faust aufs Auge. Dessen Konzept richtet sich vor allem gegen große Firmen, die mit Headhunting-Agenturen gezielt frisch ausgelernte Azubis abwerben und sich so Ausbildungskosten sparen.

Könnten Ablösesummen dagegen etwas ausrichten? Waxenberger sieht das kritisch. „Die großen Firmen wird das nicht abschrecken“ meint er, „und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht leicht umzusetzen ist. Bei den Datenschutzbestimmungen sehe ich da vor allem juristische Hemmnisse.“

Ablösesummen? „Das wäre unfair dem Konkurrenten gegenüber“

Jürgen Beil, Malermeister in Erding und Obermeister der Malerinnung, findet das Ablöse-Konzept überlegenswert. Doch er weiß auch um den Aufwand, den eine Ausbildung bedeutet und wie schwer so ein Verlust zu verkraften sein kann. „Wir haben gerade einen Flüchtling, der seine Lehre bestanden hat, sich nun aber mit seinem Aufenthaltsstand rumärgern muss. Er hat im Februar ausgelernt. Wir sahen ihn schon als künftigen Mitarbeiter. Für einen Betrieb ist so etwas Wahnsinn, wir investieren so viel in die Ausbildung.“

Aus diesem Grund kommen für die Kronseder Haustechnik GmbH aus Dorfen keine Ablösesummen in Frage. „Das wäre unfair dem Konkurrenten gegenüber“, findet Geschäftsführerin Bettina Kronseder. „Wir wollen ja auch nicht, dass das andere bei uns machen, denn wir wissen, wie viel man als Betrieb in die Ausbildung steckt“ – Geld, aber auch Arbeitskleidung, Schulungen und Zeit.

„Wenn welche weggehen, dann, um sich woanders weiterzubilden“

„Wir haben in der Regel einen Schnupperlehrling, der bei uns anfängt und meistens auch bleibt“, schildert Claudia Beil vom Malerbetrieb Beil. „Wenn welche weggehen, dann, um sich woanders weiterzubilden.“ Zum Beispiel haben sich zwei Malerinnen noch auf Kirchenmalerei spezialisiert.

Auch für den Polstermöbel-Hersteller Himolla aus Taufkirchen ist die Azubi-Abwerbung kein Thema. „Das liegt bei uns aber daran, dass wir in dieser Branche im Umkreis von 60 Kilometern der einzige Betrieb sind“, sagt der Ausbildungsleiter der Polsterer, Lorenz Brenninger. Wenn bei ihm junge Fachkräfte den Betrieb verlassen, tun sie es meist, um sich an anderen Schulen weiterzubilden.

„Betriebe finden keine Azubis mehr, weil immer mehr junge Leute studieren“

Brenninger sieht in Ablösesummen eine Entscheidung, die erst getroffen werden sollte, wenn richtig durchdiskutiert wurde, ob das auch zielführend ist. Denn das wirkliche Problem, so Brenninger, liege viel tiefer, als dass es sich mit Ablösesummen lösen ließe: „Betriebe finden keine Azubis mehr, weil immer mehr junge Leute studieren. Wenn pro Betrieb zu wenig Lehrlinge vorhanden sind, werben sie sich die Auszubildenden gegenseitig ab.“

Mit Geld zu locken, ist der falsche Ansatz

Brenninger kennt das Problem von Berufsmessen: „Da wird mit dem Ellbogen um die Azubis gekämpft.“ Claudia Beil stimmt zu: „Wir sind schon zufrieden, wenn wir gerade mal einen Auszubildenden finden.“ Mit Geld zu locken, ist für Brenninger der falsche Ansatz. „Betriebe müssen für Azubis attraktiver werden und mehr fachliche Anreize bieten.“

„Keiner will mehr draußen auf der Baustelle arbeiten“

Markus Friedl, Hotelmanager des Marienhofs in Dorfen, sieht in diesem Problem Potenzial für Veränderung. Die Ablösesummen hält er für eine „neue Richtung“ und findet sie gut. Die Hotellerie gehört zwar nicht zu den Handwerksberufen, doch da Friedl auch Mitglied der Firmengruppe Robert Decker Immobilien und Bauträger ist, ist er mit der Situation der Handwerker im Wohnungsbau vertraut: „Keiner will mehr draußen auf der Baustelle arbeiten, bei der Hitze oder im Winter bei Schnee.“

Friedl lobt Deckers geplante Holz-Modulproduktionsfirma auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei Meindl in Dorfen. „Dort sollen Wohnungen seriell und hochautomatisiert in einer Fabrikhalle fertiggestellt werden, fertig installiert und möbliert“, erzählt Friedl. Er sieht darin ein zukunftsweisendes Konzept, das junge Menschen für den Ausbildungsberuf motiviere und Anreize schaffe: „Die Handwerker können so zu jeder Witterung im Warmen oder akklimatisiert arbeiten.“ In seinen Augen ist die Zeit reif zum „Querdenken“ und „kreativ im Kopf bleiben“.



Pauline Dücker