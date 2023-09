Die Spritze, die jeder will und keiner kriegt: Ansturm auf Abnehm-Medikament

Von: Lea Warmedinger

Drei Spritzen für drei Monate befinden sich in einer Packung des Diabetes-Medikaments Ozempic, auch bekannt als Abnehm-Spritze. Bei Armin Braun in der Erdinger Stadtapotheke sind sie inzwischen eine Seltenheit, denn es gibt einen Lieferengpass. © lea warmedinger

Das Abnehm- und Diabetes-Medikament Ozempic ist in den Apotheken nur noch Mangelware. Die Pharmazeuten berichten von dubiosen Rezepten, die im Notdienst vorgelegt werden.

Erding – Das Diabetes-Medikament Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid ist vor allem durch Promis wie Elon Musk als Abnehm-Spritze bekannt geworden. Die Spritze soll die Lebensqualität von Diabetikern auf ein ganz neues Niveau bringen. Die Patienten tun sich derzeit allerdings schwer, das Medikament zu bekommen, denn in vielen Apotheken ist es nicht mehr lieferbar – und das hat mehrere Gründe.

Diabetiker in einer ausweglosen Situation

„Wenn wir zehn Packungen bestellen, bekommen wir drei“, sagt Armin Braun von der Stadtapotheke Erding. „Wir haben eine sehr unangenehme Mangellage, für die Diabetiker und auch die Apotheker.“ Kunden würden teilweise viele Kilometer fahren und trotzdem kein Ozempic erhalten. „Es ist ein Überschuss an offenen Forderungen, die man nicht erfüllen kann“, so der Apotheken-Sprecher. Wer mit einem frischen Rezept komme, bekomme nichts. Er selbst könne nicht bewerten, für wen Ozempic überlebenswichtig sei. Von seinen Kunden höre er aber, dass sich einige Diabetiker in einer ausweglosen Situation befinden.

Sehr viele Diabetiker seien nämlich auf die Spritze eingestellt, sagt Jens Krautscheid, Geschäftsführer der Park Apotheke in Dorfen. „Es ist ein Riesenunterschied für die Lebensqualität, einmal in der Woche Ozempic zu spritzen anstatt täglich Insulin zu brauchen“, erklärt er. Aufgrund des Lieferengpasses gebe es in seiner Apotheke inzwischen eine Warteliste für Kunden mit einem Rezept. „Wenn das Medikament da ist, rufen wir an.“

Er erhalte inzwischen nur noch drei bis vier Packungen pro Woche. „Allerdings reicht eine Packung mit drei Spritzen für zwölf Wochen“, daher habe man Zeit, sich um eine neue zu kümmern. „Wer es nicht schafft, braucht Ersatz oder muss zur Diabetologie.“

Ozempic verursachtein Sättigungsgefühl

Der Wirkstoff in den Spritzen imitiere ein Darmhormon, erklärt Diabetologe Dr. Uwe Bärbock. „Wenn der Patient Kohlenhydrate aufnimmt, sorgt der Wirkstoff für mehr Insulin in der Bauchspeicheldrüse, was den Blutzuckerspiegel reduziert“, erklärt der Oberarzt an der Klinik Wartenberg. „Gleichzeitig wirkt das Medikament zentral über das Gehirn und ein vorzeitiges Sättigungsgefühl tritt ein.“ Das sei der Grund, warum Ozempic gerne als Abnehm-Medikament verwendet wird.

„Man würde meinen, die, die abnehmen wollen, kaufen Diabetikern die Spritze weg“, sagt Krautscheid. „Aber das ist nur die halbe Wahrheit.“ Das Medikament sei nicht zuletzt wegen genau dieser Nebenwirkung bei Diabetikern so beliebt. „Das Thema Übergewicht ist auch für sie ganz entscheidend.“

Für Menschen mit Adipositas sieht Bärbock Ozempic als eine gute Vorbeugung von Folgeerkrankungen. „Wenn Menschen mit Adipositas damit abnehmen, würden Folgen wie Diabetes, Schlaganfall oder Herzinfarkt gar nicht entstehen“, so der Diabetologe. „Das wäre ein guter Ansatz in der Prävention.“

Ähnlich sieht es auch Krautscheid: „Das Medikament ist ein tolles Hilfsmittel auf dem Weg zur Gesundheit.“ Übergewicht sei genauso eine Sucht wie Rauchen oder Trinken.

Attraktiv für den Schwarzmarkt

Junge Leute, die die Spritzen wollen, nur um etwas schlanker zu werden, sind bisher nicht in die Park Apotheke gekommen. „Das sind auf dem Land wahrscheinlich weniger als in der Stadt“, vermutet Krautscheid. Zur Beratung sei das Interesse da, doch der Preis sei abschreckend – schließlich kostet eine Packung mit den Spritzen 220 Euro.

Besonders für den Schwarzmarkt ist Ozempic sehr attraktiv, das bekommen auch die Apotheker zu spüren. „Im Notdienst kommt es vor, dass ein Rezept für gleich vier Packungen kommt, unterschrieben von einem Berliner Arzt“, erzählt Krautscheid. „Dann geben wir das nicht raus, das ist offensichtlich für den Schwarzmarkt.“ Auch in der Stadtapotheke in Erding sei es vorgekommen, dass Leute etwa mit einem russischen, privat ausgestellten Rezept kommen, sagt Braun.

Ozempic ist als vermeintliches Wundermittel zum Abnehmen im Trend. Was viele allerdings nicht wissen: „Ein ziemlich ähnliches Medikament wurde bereits vor einigen Jahren zugelassen. Es ist also nichts Neues“, sagt Diabetologe Bärbock. Der Wirkstoff sie hierbei Lyraglutid, das Medikament heiße Saxenda und sei sogar zum Abnehmen zugelassen. „Es wirkt genauso wie Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid.“ Der entscheidende Unterschied: Saxenda muss man täglich spritzen, Ozempic nur einmal in der Woche.

Trotz seiner Beliebtheit hat das Medikament aber auch Nachteile: Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Blähungen sind üblich. Und: „Was passiert, wenn man das Medikament plötzlich absetzt, ist noch nicht ausreichend erforscht“, so Apotheker Krautscheid. Bärbock weiß: „Wenn man Ozempic nicht mehr spritzt, ist wieder mit einer Gewichtszunahme zu rechnen, weil der Sättigungseffekt wegfällt.“ Wie auch die Wirkung auf den Hormonkreislauf, da die Insulinproduktion dann nicht mehr stimuliert werde.

Die Abnehm-Spritze boomt in den USA

Den Lieferengpass des beliebten Medikaments führt Krautscheid darauf zurück, dass Arzneimittel in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern so billig seien. „Da liefert der Hersteller lieber an andere Länder, wie etwa die USA.“ Da sei die Nachfrage „brutal“. Apotheken-Sprecher Braun sieht noch einen anderen Grund für die Knappheit: Ärzte würden Ozempic inzwischen auch gegen Adipositas verschreiben, seitdem die Fettleibigkeit als offizielle Indikation gelte. Zuvor sei ein Rezept nur Diabetikern ausgestellt worden.

„Da aber nicht genau definierbar ist, was als adipös zählt und was nicht, ist die Abnehmergruppe viel größer geworden“, so Braun. „Der Hersteller kommt mit dem Warenfluss nicht mehr hinterher“, erklärt er die Problematik. „Und die Produkte gehen in Länder, wo man mehr Gewinn erzielen kann.“

Er könne den Patienten immer nur sagen: ,Tut uns leid, gibt´s nicht. Sie können sich auf die Liste schreiben lassen.‘ „Aber wir selbst werden vom Großhandel auch nur auf Listen geschrieben.“