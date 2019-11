Abschiebehaftanstalt Erding: Letzte Station unerfüllter Träume

Flüchtlinge, die endgültig abgelehnt sind und sich dennoch ihrer Ausreise entziehen, landen im Erdinger Gefängnis. Das wurde im Februar 2018 in eine Abschiebehaftanstalt umgewandelt. Wie leben die Migranten dort, wie kümmert man sich um sie? Ein Ortstermin.

Erding – Das Gefängnis am Rande der Erdinger Altstadt hat eine lange Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, dient die Adresse Münchener Straße 29 seit 1901 als Justizvollzugsanstalt. Über Jahrzehnte wurden hier Untersuchungshäftlinge und Straftäter eingesperrt, die erstmals zu einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahren verurteilt worden waren. Dann kam die Flüchtlingskrise.

Erste eigene Abschiebehaftanstalten mussten eingerichtet werden. Eine davon war Mühldorf. Die dortige JVA war 2017 so überfüllt, dass weitere Haftplätze nötig wurden. Ende Januar 2018 erhielten Andreas Stoiber, Leiter der übergeordneten JVA in Landshut, und der Chef des Erdinger Gefängnisses, Georg Gaigl, die Aufforderung, Erding in eine Abschiebehaftanstalt umzuwandeln. Zwei Wochen hatten sie Zeit. Am 9. Februar 2018 kamen die ersten Abschiebehäftlinge – 23 Männer und zwölf Frauen. Heute sind hier nur noch Männer untergebracht.

Anfangs fehlte das Fachpersonal

Für Gaigl und sein Team war es eine aufreibende Zeit, hatten sie doch mit dieser Klientel keinerlei Erfahrung. Fachpersonal, vor allem Sozialpädagogen, fehlte. Das ist bald zwei Jahre her. Mittlerweile ist in der JVA Erding ein neuer Alltag eingekehrt. „Toi, toi, toi, es läuft erstaunlich gut“, sagt Stoiber und klopft mit der Hand dreimal auf die hölzerne Tischplatte im Kellerstüberl des Gefängnisses.

Viel hat sich seither verändert, berichtet Gaigl. Ursprünglich war hier Platz für 49 Häftlinge, um die sich 24 Justizbeamte kümmerten. Einmal pro Woche kam der Sozialdienst aus Landshut. Heute kann die JVA Erding 24 Abschiebehäftlinge aufnehmen. Die Notbelegung geht bis zu 35 Personen, es gibt darüber hinaus noch eine Katastrophenbelegung mit bis zu 49 Abschiebehäftlingen. Doch so weit ist es bisher noch nie gekommen. Die Belegschaft der Justizbeamten ist auf 33 gestiegen, hinzu kommen zwei Sozialpädagogen und ein Psychologe.

Die Endstation vieler Träume

Das liegt an der rechtlichen Besonderheit einer Abschiebehaftanstalt. „Es sind ja keine verurteilten Straftäter“, erklärt Stoiber, „sondern Migranten, deren Asylantrag endgültig abgelehnt wurde und die damit ausreisepflichtig sind, sich diesem Zwang aber entziehen“.

Der Stamm an Justizbeamten ist laut Gaigl deshalb aufgestockt worden, weil rund um die Uhr Abschiebehäftlinge gebracht und abgeholt werden. Auch nachts, um am nächsten Morgen in ein Flugzeug in Richtung ihres Heimatlandes gesetzt zu werden. Oder die Polizei greift am Wochenende einen endgültig abgelehnten Geflüchteten auf und bringt ihn auf richterliche Anweisung nach Erding. Seit dem Winter 2018 ist die JVA zur Endstation vieler Träume von einem neuen Leben geworden.

Einige sind wütend, andere traurig

Und die enden jäh. „Wir haben eine Aufnahmestation, die mit zwei Beamten besetzt ist.“ Jeder Häftling wird registriert, körperlich untersucht und fotografiert, die europäische Datenbank abgefragt. Dann erhält er eine grüne Plastikbox mit allem, was er die nächsten 30 Tage braucht. So lange beträgt im Schnitt die Aufenthaltsdauer in der JVA Erding. Darin befinden sich Jogginganzüge statt der blauen Häftlingskleidung, Schuhe und Badeschlappen, ein Kissen und Decken.

Schräg über den Gang hat der Sozialdienst seine beiden kleinen Büros. In einem sitzt Sozialpädagogin Kerstin Laxhuber. An den Wänden hängen idyllische Motive. „Es soll auch ein bisschen Wohlfühlatmosphäre herrschen“, erklärt sie. Zuhören und beraten, das sind Laxhubers Hauptaufgaben. „Ich erkläre ihnen, warum sie hier sind, wie der Alltag hier läuft und wie es weitergeht.“ Einige Abschiebehäftlinge seien wütend, andere traurig. „Die meisten wissen aber, dass hier ihr Aufenthalt in Deutschland zu Ende ist.“

Dolmetscher per Videotelefon

Laxhuber fragt nach, ob noch Angehörige, Vertraute oder Flüchtlingshelfer über die Inhaftierung informiert werden müssen, ob noch irgendwo Habseligkeiten zurückgeblieben sind. „Und ich sage ihnen, dass sie die Möglichkeit haben, im JVA-Telefon bis zu zehn Rufnummern abzuspeichern – von Freunden oder Familienmitgliedern. Die können sie auch anrufen.“

Natürlich können Laxhuber und ihr Kollege nicht alle Sprachen dieser Welt. Dafür steht ein großer Bildschirm auf ihrem Schreibtisch. Per Videotelefonie können die Sozialpädagogen ein Dolmetscher-Callcenter erreichen, das teils in wenigen Minuten einen Übersetzer organisiert. „Das ist sehr hilfreich für die Verständigung.“

Und täglich grüßt das Murmeltier

Zum Teil haben sich die Migranten mehrere Jahre in Deutschland aufgehalten, haben in Containern und Flüchtlingsheimen gewohnt – ohne jede zeitliche Struktur. Jetzt ist das anders. Jeder Tag verläuft gleich: Zwischen 19 und 9 Uhr sind die Abschiebehäftlinge in ihren Zellen – eingesperrt. Aufschluss ist von 9 bis 11 Uhr. Dann dürfen sie sich auf dem Gang bewegen oder sich gegenseitig besuchen. „Kostausgabe“ ist um 11 Uhr. In der Küche werden dazu tiefgefrorene Gerichte erhitzt. Der Speiseplan ist abwechslungsreich – Hühnchen Crusty, Cannelloni, Kartoffelrösti oder Lachs-Garnelen-Duett. Nur eines wird man nicht finden: Schweinefleisch. „Das hat religiöse Gründe“, erklärt Gaigl, denn unter den Häftlingen seien viele Muslime. Frühstück und Abendessen gibt es abgepackt in Beuteln.

+ Aufschluss der Zellen ist jeden Tag dreimal, zwei Stunden am Vor- und am Nachmittag sowie am Abend. In den Zellen ist regulär Platz für 24 Abschiebehäftlinge, bis zu 49 könnten im Rahmen einer Katastrophenbelegung aufgenommen werden. © Hans Moritz

Zwischen 11 und 13 Uhr werden die Inhaftierten wieder eingeschlossen, ehe bis 15 Uhr ein zweiter Aufschluss erfolgt. Jetzt dürfen sie auch in den Hof oder in die Halle mit Tischtennisplatte und Fitnessgeräten. Vor dem Abendessen ist noch einmal Einschluss. „Jeder isst in seiner Zelle. Manchmal setzen sich auch einige in der Gemeinschaftszelle zusammen“, berichtet Gaigl.

Zurzeit viele Menschen aus dem Nahen Osten

Ein wichtiger Tag ist für die Abschiebehäftlinge der Mittwoch. Dann ist der kleine Laden geöffnet, in dem es Tabak, Chips, Kekse, Wasser und Säfte gibt. Die Waren müssen sie selbst bezahlen. Nur wer gar kein Einkommen hat, bekommt 42 Euro Taschengeld im Monat. „Und wer gar nichts hat, weil er gerade erst aufgenommen wurde, kann Sozialtabak bekommen“, erzählt Laxhuber, sprich: Zigaretten gratis.

Die Erdinger JVA ist zu einem Schmelztiegel der Nationen und Ethnien geworden. „Eine Zeit lang hatten wir sehr viele Nigerianer, dann wurden verstärkt Chinesen und Vietnamesen eingeliefert. Zurzeit sind es vor allem Iraker, Iraner und Pakistani“, erzählt Laxhuber.

„Man darf es nicht zu nah an sich heranlassen“

Wie ist es, den ganzen Tag mit Menschen zu tun zu haben, denen die Abschiebung in eine ungewisse Zukunft bevorsteht? „Natürlich gehen wir da mit Empathie dran, sonst ginge es nicht“, sagt die Sozialpädogin, die zugibt, „dass mich so manches Schicksal anrührt und man schon auch mal Gedanken mit nach Hause nimmt“. Schließlich zerbrächen hier Visionen von einem neuen Leben. „Aber man darf es nicht zu nah an sich heranlassen, sonst kann man den Job nicht mehr machen und zerbricht daran.“

Anstaltsleiter Gaigl bestätigt das. Er kennt aber auch die andere Seite. „Wir haben es hier genauso mit Flüchtlingen zu tun, die reihenweise schwere Straftaten begangen haben.“

Anstaltsleiter Gaigl glücklich über Fachdienste

Auch in puncto Sicherheit ist in der Abschiebehaftanstalt Alltag eingekehrt. Anfangs gab es einige Fälle, in denen sich Inhaftierte massiv verletzten, um sich der Abschiebung zu entziehen. Heute, versichert Gaigl, sei das nur noch selten der Fall.

+ „Es läuft erstaunlich gut“: Andreas Stoiber (JVA Landshut), Georg Gaigl (JVA Erding) und Sozialpädagogin Kerstin Laxhuber) (v. l.). © Hans Moritz

Er macht keinen Hehl daraus, dass ihm die Umwandlung in ein Abschiebegefängnis damals Unbehagen bereitet habe. „Wir sind alle froh, dass wir personell verstärkt wurden, vor allem die Fachdienste sind ein Segen.“ Dazu gehört auch ein enger Draht zum Isar-Amper-Klinikum in Taufkirchen, in das psychisch auffällige Abschiebehäftlinge eingeliefert werden. Oder ein Facharzt kommt direkt in die JVA. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Stoiber.

Transport zum Flughafen kann heikel werden

Gaigl und Laxhuber erzählen, dass vor allem Einweisung und Abtransport – in der Regel zum Flughafen – heikle Momente seien, in denen die Emotionen auch mal überkochten. „Aber die meisten haben sich in ihr Schicksal gefügt“, sagt Gaigl.

+ Schnelle Erste Hilfe: Justizbeamter Thomas Grasser ist auch Sanitäter und betreut den Behandlungsraum. © Hans Moritz

Für medizinische Notfälle gibt es eine Sanitätsstation. In der sitzt zum Beispiel Thomas Grasser, dann aber nicht in seiner blauen Justizuniform, sondern in weißem Sweatshirt und roter Hose. Er hat die Zusatzausbildung zum Sanitäter und kümmert sich um kleine Wehwehchen ebenso wie um Wundversorgung oder Tablettenabgabe.

Seelsorger nicht mehr benötigt

Nur die Gefängnisseelsorger, die kommen so gut wie gar nicht mehr. „Nahezu kein Bedarf“, hat Gaigl zu seiner Verwunderung festgestellt. Wenn aber doch einer einen Pfarrer oder Imam sehen wolle, „dann organisieren wir das“, sagt Laxhuber. Auch die Zeugen Jehovas seien schon mal da gewesen.

Noch etwas wird man in der JVA vergeblich suchen – einen Christbaum zu Weihnachten. „Den wollten die Abschiebehäftlinge voriges Jahr nicht. Dann lassen wir es auch“, sagt Gaigl.

Und wie lange bleibt Erding Abschiebehaftanstalt? Da kann Stoiber von der übergeordneten JVA Landshut nur mit den Schultern zucken. „Es werden zwar neue Abschiebehaftanstalten gebaut, etwa in Passau. Aber was das für Erding bedeutet, wissen wir nicht.“ Mit einer Rückumwandlung auf absehbare Zeit rechnet niemand. So wird Erding weiter letzte Station unerfüllter Träume bleiben – mit einem Team, das alles daran setzt, den Flüchtlingen in ihren letzten Tagen in einer Heimat, die nicht ihre werden soll, eine würdevolle Zeit zu bieten.

Hans Moritz