Erding: Ära Neumeier im Friseurhäusl endet

Geschäft geschlossen, Fortsetzung in Färbergasse

Von Gabi Zierz schließen

Im kleinen Friseurhäusl am Schönen Turm endet eine Ära. Friseurmeisterin Marion Neumeier schließt ihr Geschäft, das sie 2006 übernahm und das ihre Eltern seit 1969 führten.

Erding – Es ist ein kleines, aber prägnantes Gebäude, das direkt am Schönen Turm steht: das Friseurhäusl. Dort geht nun eine Ära zu Ende. Friseurmeisterin Marion Neumeier schließt ihr Geschäft, das sie 2006 von ihren Eltern Erich und Susi Neumeier übernommen hatte. Sie hatten das Geschäft 1969 von Familie Huber „geerbt“, wo Erich Neumeier einst als Meister begonnen hatte. Schon die Vorgänger Hubers, Familie Müller, seien Friseure gewesen, erinnert sich Marion Neumeier.

„Wir waren gerne hier, aber jetzt ist eine neue Zeit“, sagt sie. „Die Pandemie haben wir überstanden, ihren Wandel nicht: Elf Frisierplätze mit ein, zwei Aushilfen, das geht nicht“, nennt sie einen Grund für ihre Entscheidung, den großen Salon am Schönen Turm zu schließen. Gleichzeitig kündigt sie an: „Trotzdem geht‘s weiter: an der Färbergasse 6a.“ An neuer Adresse wird sie bereits ab Dienstag nächster Woche ihre Kunden empfangen.

Neumeier erinnert sich: „Am Schönen Turm durfte ich seit 1969 sein, Kindheit und Jugend, mittendrin. Nach vielen Jahrzehnten im Friseurhäusl könnten meine Eltern und ich Bücher füllen mit Erinnerungen – oft zum Schmunzeln. Der ,Baderwaschl‘ Erich, unvergessen. Und wer hielt stets die Zügel in der Hand? Susi Neumeier. Nicht wenige meinten: ein Traumgespann.“

Unvergessen ist Marion Neumeier und vielen Kunden auch Anneliese Siebler, die über fünf Jahrzehnte im Betrieb tätig war – zuletzt noch jeden Freitag ein paar Stunden. So war sie auch am Tag der Schließung im Geschäft, als jede Kundin eine Rose bekam. Siebler war es auch, die Marion Neumeier „als Fünfjährige Brotzeit holen schickte, ich aber erst Stunden später wiederkam. Das Dunscheberge und die Nachbarsfamilie Pointner waren wichtiger“, erinnert sie sich mit einem Schmunzeln.

Das kleine Friseurhäusl gehört der Stadt Erding, der Neumeier für die gute Kooperation über Dekaden dankt. Wie das Gebäude künftig genutzt wird, steht noch nicht fest. Stadtsprecher Christian Wanninger kündigt eine Machbarkeitsstudie für den ganzen Schönen Turm an. Sie wird neben dem Friseurhäusl auch die Ratsstube beinhalten, die seit Jahren nicht mehr gastronomisch genutzt wird und leer steht. GABI ZIERZ