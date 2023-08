Ärger am Rennweg: Klage gegen Bebauungsplan

Von: Hans Moritz

Im Erdinger Nordwesten befindet sich das Gewerbegebiet, dessen Überplanung strittig ist. Planskizze: Stadt ERding © Planskizze: Stadt Erding

Die Überplanung des Gewerbegebiets am Rennweg wird zeitlich zurückgeworfen – wegen eines drohenden Rechtsstreits.

Erding – Die Überplanung des bunt gemischten Gewerbegebiets zwischen Anton-Bruckner-Straße und Rennweg beziehungsweise Siglfinger Straße und Sigwolfstraße wird zeitlich zurückgeworfen – wegen eines drohenden Rechtsstreits. Deswegen musste sich nun der Ferienausschuss des Stadtrats erneut mit dem entsprechenden Bebauungsplans 219 befassen – die Kommunalpolitik blieb standhaft.

Der Bebauungsplan ist an sich seit März 2020 rechtsverbindlich. Allerdings dauerte es nur drei Monate, bis einer der Grundeigentümer an der Satzung rüttelte. Lolita Liening vom Stadtplanungsamt berichtete, dass er die Unwirksamkeit des Bebauungsplans erwirken wollte – per Normenkontrollverfahren. OB Max Gotz (CSU) sagte auf Anfrage unserer Zeitung: „Es geht um das Verhältnis der gewerblichen und nicht-gewerblichen Nutzung.“ Dies sei von Anfang an ein „Knackpunkt des gesamten Verfahrens gewesen.

Im Februar 2021 entschied der Bayerische Gerichtshof, dass es dazu kein Eilverfahren geben werde, sondern eine Hauptverhandlung. Die soll nach den Worten Lienings „Ende dieses oder Anfang 2024 stattfinden“.

Aufgeschnürt werden sollte der Plan aber auch deshalb, weil ein Eigentümer eine Änderung beantragt hatte. Es geht um ein größeres Grundstück, dessen Grundflächenzahl erhöht werden soll. Zudem beantragte er die Vergrößerung des Baufensters. Liening riet dazu, dem Wunsch nicht zu folgen, denn das würde zu einer erheblichen Verdichtung und zu weniger Grün führen. Der Ausschuss lehnte das Ansinnen prompt ab – ohne Diskussion und Gegenstimme.

Liening betonte, dass in keinem Fall ein komplett neues Bebauungsplanverfahren nötig sein werde. Das Baugesetzbuch sehe vielmehr vor, das Verfahren an der Stelle fortzusetzen, an der der Fehler unterlaufen ist. Deswegen beschloss der Ausschuss auch lediglich die mögliche Einleitung eines ergänzenden Verfahrens.

Auf Anfrage von Hans Balbach (Erding Jetzt) erklärte Rathaus-Jurist Andreas Erhard, dass auch die Stadt Erding von einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig bezüglich der Unwirksamkeit beschleunigter Verfahren bei der Überplanung von Flächen außerhalb von Siedlungsbereichen betroffen sei. Erding habe in mehreren Fällen das 2021 noch von der Großen Koalition beschlossene Gesetz umgesetzt, das eigentlich Bauverfahren beschleunigen sollte. Erhard erklärte, in einigen Fällen seien neue Beschlüsse erforderlich. Der erhoffte Zeitgewinn dürfte damit verpuffen. ham