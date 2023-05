AFG: Richtfest für die neuen Turnhalle

Von: Hans Moritz

Aus der Luft sind die Dimensionen der Dreifachhalle mit ihrem Trainingsplatz schon gut zu erkennen, oberhalb davon zwei der drei alten Hallen sowie drumherum die Schulgebäude. © Peter Bauersachs

Das größte Bauvorhaben des Landkreises ist wieder einen Schritt weiter. Nun wurde für die Dreifachhalle am m Anne-Frank-Gymnasium in Erding Richtfest gefeiert.

Erding – Ein erstaunter Hinweis war beim Richtfest für die neue Dreifachturnhalle am Anne-Frank-Gymnasium in Erding immer wieder zu hören: Trotz aller Preissteigerungen und Lieferengpässe befindet sich das Vorhaben einhalb Jahre nach Aushub der Baugrube und knapp ein Jahr nach der Grundsteinlegung nach wie vor im Zeit- und Kostenplan. Geht es so weiter, werden bis in wiederum einem Jahr 17,8 Millionen Euro verbaut sein – für die moderne Halle mit Trainingsplatz auf dem Dach.



Beim Richtfest jedenfalls betonte Landrat Martin Bayerstorfer als Bauherr: „Wir gehen weiter fest davon aus, dass das Abitur 2024 schon hier geschrieben werden kann.“ Grundsätzlich bestreite man hier einen Triathlon, so der Landrat weiter. Denn wenn die Halle fertig ist, werden die beiden noch bestehenden alten Turnhallen abgerissen und durch ein Klassen- sowie Fachraum-Gebäude ersetzt. Zuletzt finden Umbauten im Bestand statt. Alles in allem wird das den Landkreis mehr als 40 Millionen Euro kosten – wenn er auch künftig Zeit- und Kostenpläne einhält.



Das Richtfest wurde gestern gefeiert, knapp ein Jahr nach der Grundsteinlegung. Den Richtspruch riefen die Zimmerer Josef Mayer jun./sen. aus Walpertskirchen vom Gerüst aus in die Festgesellschaft. Das Abitur 2024 soll bereits in der Halle geschrieben werden. © Hans Moritz

In seiner Rede blickte Bayerstorfer auf die Entstehungsgeschichte des Projekts zurück. Erste Entwürfe stammen aus dem Jahr 2016, drei Jahre später gab der Kreistag Grünes Licht. Die Baugenehmigung lag im September 2020 vor, wenige Tage später erteilte auch die Regierung von Oberbayern ihren Segen. Ab Ende 2021 wurde die Baugrube ausgehoben.



Auf der Baustelle arbeiten 25 Firmen. Bislang wurden 2350 Kubikmeter Beton verbaut, hinzu kommen 230 Tonnen Stahl und 365 Kubikmeter Holz, davon allein 310 für die 24 Leimholzbinder. Die Gesamtfläche der Fenster wird 315 Quadratmeter umfassen. Beim Richtspruch sprach der Walpertskirchener Zimmermeister Josef Mayer sen. süffisant von einem „Eisengrab im Beton, um den Statiker zufriedenzustellen“. Architekt Wendelin Burkhardt indes lobte den hohen Anteil von Holz als nachhaltigem Baustoff.



Erdings OB Max Gotz erklärte, die Halle stärke die Bildungs- und Sport-Infrastruktur der Stadt, von welcher der gesamte Landkreis profitiere. „Das sollten gerade die bedenken, die die Kreisumlage kritisieren.“ Gotz bat aber auch, die Handwerksberufe nicht zu vergessen.



Schulleiterin Regine Hofmann gab zwar zu, „dass uns anfangs etwas mulmig war wegen der Baustelle“. Doch mittlerweile sei man zufrieden, habe sich arrangiert und freue sich vor allem auf die neue Halle. „Von uns hören Sie kein Wort des Unmuts, auch wenn es mitunter schon recht laut war“, so Hofmann. Man sei stolz auf eine so moderne Schule. ham