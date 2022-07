Antisemitismus ist nicht nur Vergangenheit

Teilen

Donna, Donna, Donna: Das Lied „On a Wagon Bound For Market“ sang der AFG-Unterstufenchor. © Vroni Vogel

Jüdisches Leben früher und heute: Die Schulfamilie am Anne-Frank-Gymnasium hat einen facettenreichen Themenabend gestaltet.

Erding – Eine vielseitige, aufrüttelnde, humorvolle und nachdenklich machende Veranstaltung gestaltete die Schulgemeinschaft des Anne-Frank-Gymnasiums zum Thema „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“. Pandemiebedingt widmete sich die Schule dieser historischen Jubiläumsfeier erst heuer.

Wie sieht es aus mit den eigenen Vorurteilen und Zuschreibungen? Was wissen wir überhaupt über die jüdische Kultur und Geschichte, nicht zuletzt in unserer nahen Umgebung? Diese und weitere Fragen konnte sich an diesem ereignisreichen Abend jeder Gast im Stillen selbst stellen und bekam auch Antworten.

So hatten Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe eine sehenswerte Ausstellung unter dem Titel „Jüdisches Leben in Erding“ zusammengestellt.

Der Arbeitskreis Anne-Frank-Botschafter brachte eine Zeitung zum Thema heraus und hatte dazu verschiedene Beiträge verfasst. So wird darin der Frage „Antisemitismus – wie aktuell ist er?“ nachgegangen. Mit einem alarmierenden Fazit: Antisemitismus ist nicht nur Vergangenheit. „Der Antisemitismus steigt. Wir können nicht einfach zuschauen. Wir müssen und können alle was tun.“

Die Anne-Frank-Zeitung ist eine facettenreiche Veröffentlichung, hinter der viel Arbeit steckt. Auch zur Familie von Anne Frank und ihrer Biografie gibt es in der Festzeitung einen Artikel. Film- und Buchtipps, ein kleiner Ausstellungsführer und ein Kreuzworträtsel sind enthalten. Ein Team der Anne-Frank-Botschafter stellte seine weitere Arbeit in der Schule und Projekte vor. Unter anderem suchten die Kinder und Jugendlichen den Dialog mit jüdischen Studentinnen und Studenten, die zahlreiche Fragen beantworteten.

Eine Buchausstellung in der Schul- und Landkreisbibliothek im AFG wurde in der Veranstaltung ebenfalls präsentiert. Das Publikum war dazu eingeladen, unter der liebenswürdigen Anleitung von Hildegund Ettelt im Corona-Abstand zu Hava Nagila einen israelischen Tanz einzustudieren.

Der Unterstufenchor sang unter anderem „On a Wagon Bound For Market“. Hildegund Ettelt (Violine) und Simone Ojha (Akkordeon) spielten im Duo ein Stück von Johann Sebastian Bach und Oblivion von Astor Piazzolla.

Der zweite Teil des Abends bestand aus einer Lesung mit Musik. Der Schweizer Autor Thomas Meyer las aus seinem humorigen Roman „Wolkenbruchs Reise in die Arme einer Schickse“. Das Buch erhielt mehrere Preise und wurde verfilmt. In seinem Essay „Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein“ ging Meyer auf den Antisemitismus im Alltag ein – eine erhellende Auseinandersetzung mit meinungsgepanzerten Ansichten.

Dazu spielte das Duo Katarína Farbová (Klarinette) und Quirin Vogel (Klavier) vielschichtige Klezmermusik. Die beiden jungen Leute widmen sich ihrem Metier auf professionellem Niveau, studieren Musikwissenschaft und Musik.

VON VRONI VOGEL

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.