Flüchtlinge können der Wirtschaft helfen

Von: Hans Moritz

Die Aktionsgruppe Asyl organisiert vielfältige Angebote für Geflüchtete. Die Jahreshauptversammlung fand erstmals in den neuen Räumlichkeiten im ersten Stock des AGA-Treffs am Erdinger S-Bahnhof statt, die von den Aktiven ehrenamtlich hergerichtet wurden. © Vroni Vogel

Die Aktionsgruppe Asyl (AGA) im Landkreis will weiterhin viele Angebote organisieren, um Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit zu bringen.

Erding - In der Mitgliedervollversammlung, die erstmals in den neuen Räumlichkeiten im ersten Stock des AGA-Treffs beim Bahnhof stattfand, ging Vorsitzender Stephan Glaubitz auf erfolgreiche Projekte ein, die weitergeführt werden.



Er verwies hier auf die Informationsveranstaltung zur Praxislernwerkstatt für Geflüchtete der Handwerkskammer und bilanzierte: „Das war großartig.“ In einem vier Monate dauernden Lehrgang werde Geflüchteten, neuerdings auch mit Duldung oder Gestattung, ein intensiver praktischer Einblick in sieben Handwerksberufe und eine Vorbereitung vermittelt, um eine Ausbildung im Dualen System zu absolvieren. Damit seien bereits einige Asylsuchende im Landkreis zu einer Berufsausbildung gekommen.



Insbesondere für Frauen mit Kindern habe man Kontakt mit Pflegeschulen aufgenommen, weil bei dieser Ausbildung Familie und Beruf gut zu vereinbaren seien. Dank des Einsatzes von Margot Hoigt, sei eine Frau dort aufgenommen worden.



Nachdem zu erwarten sei, dass die Anzahl der Geflüchteten steige, sei es umso wichtiger, möglichst vielen Menschen mit Asylhintergrund, die schon einige Jahre in Deutschland leben, Ausbildung und Beruf zu ermöglichen – ungeachtet der Identitätsnachweise, die trotz intensiver Bemühungen der Betroffenen oftmals nicht beigebracht werden könnten.



Die Deutschkurse würden weiterlaufen. Der Unterricht mache Spaß. Wer sich engagieren will, sei herzlich willkommen. Diese niederschwelligen Angebote seien auch als soziale Komponente wichtig, ergänzte Karin Fengler-Mensah, die bisher die Kasse kommissarisch geführt hatte und jetzt einstimmig zur Schatzmeisterin gewählt wurde.



Ein neuer Sprachkurs für Frauen sei angelaufen. Glaubitz dankte allen Aktiven für die „vielfältige Hilfe“ in ganz unterschiedlichen Bereichen, darunter Vizevorsitzende Doris Kraeker mit ihrem umfassenden Beratungsangebot und die russische Mathematiklehrerin Vera Weber, die wichtige Unterstützungsarbeit für russischsprachige Menschen, davon viele aus der Ukraine, leiste.



Die monatlichen Online-Treffen für Helferkreise werden fortgeführt, um sich regelmäßig auszutauschen. Die AGA richtet ihr Augenmerk auch darauf, die unterschiedlichen Kulturen gut kennenzulernen. Fengler-Mensah kündigte an, mit der Vertretung für Sinti und Roma in München Kontakt aufzunehmen.



In Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe Dorfen fand in der Isenstadt ein Informationsabend für rund 20 Erzieherinnen statt, an dem AGA-Berater Immaculate Ehisuoria teilnahm, der aus Nigeria stammt und kulturelle Unterschiede erklärte.



Schriftführerin Ulrike Reinhardt stellte den neuen Flyer vor. Noch vor Weihnachten soll im AGA-Treff ein Fest mit den Asylsuchenden organisiert werden. Hoigts Vorschlag, an der Robert-Koch-Straße mit den dort wohnenden Geflüchteten eine kleine Erntedankfeier für die Nachbarschaft zu veranstalten, wurde einhellig begrüßt.



Die Mitglieder beschlossen einstimmig eine Satzungsänderung, nach der maximal zwei Stimmrechte auf ein Mitglied übertragen werden können, um eine Abstimmung auch in Abwesenheit zu ermöglichen.

