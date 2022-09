Arbeitslosenquote verharrt bei 2,1 Prozent

Von: Hans Moritz

1745 Arbeitslose zählte die Agentur für Arbeit im September im Landkreis Erding. © Patrick Pleul/dpa

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Erding hat sich im September im Vergleich zum August kaum verändert – die Quote verharrt bei 2,1 Prozent.

Erding - Insgesamt reduzierte sich die Zahl der Arbeitssuchenden um 49 auf 1745. Vor einem Jahr hatte die Quote bei 2,3 Prozent gelegen. Dies teilte die Agentur für Arbeit in Freising am Freitag mit.



Mehr Bewegung herrscht laut Agentur bei der Personalnachfrage der Arbeitgeber. Die meldeten im September 303 neu zu besetzende Stellen. Damit befinden sich Jobpool 1212 Arbeitsangebote. Von diesen richteten sich 995 an Fachkräfte, lediglich 217 Stellen waren für Helfer, teilt die Agentur mit.



Zwischen März 2021 und März 2022 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Landkreis Erding um 493 Beschäftigte und damit um 1,1 Prozent auf insgesamt 45 743 gestiegen. Der Blick auf die einzelnen Branchen verrät: „Das Gastgewerbe meldete in diesem Zeitraum den stärksten Zuwachs. Am ungünstigsten war die Entwicklung bei der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“, berichtet ein Sprecher.



Katja Kürmaier, operative Geschäftsführerin der Freisinger Arbeitsagentur, spricht von einer „leichten Belebung des regionalen Arbeitsmarktes“. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit habe vor allem saisonale Gründe. Nach den Ferien stellten die Unternehmen vermehrt Kräfte ein. Auch viele Abschlussschüler hätten inzwischen Tritt gefasst – und eine Lehrstelle oder ein Studium angetreten. ham