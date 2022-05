Wirtschaft spürt Ukraine-Krieg

Von: Hans Moritz

Viel Arbeit in den „Außenberufen“ – das drückte im April die Arbeitslosigkeit im Erdinger Land. © Julian Stratenschulte/dpa

Erste Firmen in der Region bekommen die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine zu spüren. Die Agentur für Arbeit Freising teilt mit, dass einige Kurzarbeitergeld-Anfragen in Zusammenhang mit dem Krieg eingegangen seien.

Erding - Noch lasse sich das Ausmaß der Auswirkungen des militärischen Konflikts für die heimische Wirtschaft aber nicht abschätzen, teilte stellvertretende Direktorin Katja Kürmaier am Dienstag bei der Vorstellung des Arbeitsmarktberichts für April mit.



Die Quote im Landkreis sank wieder auf unter zwei Prozent – um 0,1 Punkte auf 1,9 Prozent. Konkret waren 1615 Landkreisbürger ohne Job, 116 weniger als im März. Vor einem Jahr hatte die Quote 2,6 Prozent betragen, im April 2019, also vor Corona, 1,7 Prozent.



Der Bedarf der Wirtschaft nach (Fach-)Kräften ist weiter hoch. Allein im April erreichten die Agentur 218 neu zu besetzende Arbeitsstellen, 38 mehr als im März. Insgesamt sind der Agentur aktuell 1104 zu offene Stellen bekannt.



Seit Oktober 2021, dem Beginn des Ausbildungsjahrs, haben die Unternehmen 682 zu besetzende Lehrstellen gemeldet, acht mehr als ein Jahr zuvor. 473 davon waren auch im April noch vakant. Gleichzeitig nutzten 471 junge Leute die amtliche Berufsberatung, 27 mehr als im Vorjahr. Aktuell sind 195 Jugendliche noch auf der Suche.



Kürmaier ist sehr froh, „dass sich die Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt weiter stabilisiert“. Erfreulich sei, dass derzeit alle Personenkreise von der wieder anspringenden Konjunktur profitierten – Jüngere wie Ältere, Männer wie Frauen, aber auch Ausländer. ham