Gegen die Todesursache Nummer eins

Von: Hans Moritz

Ein begehbares Herzmodell ist als Anschauungsobjekt XXL auf dem Schrannenplatz aufgebaut. © Picture Alliance

„Hand aufs Herz – Ihrem Herzen zuliebe“ heißt ein Aktionstag, der am kommenden Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 16 Uhr auf dem Schrannenplatz in Erding stattfindet.

Erding - Die Herzspezialisten des Klinikums Erding werden an einem Informationsstand für Fragen zur Verfügung stehen. Es wird außerdem ein Kurzfilm über eine typische Herzkatheter-Untersuchung gezeigt. In der Teddyklinik können angehende Mediziner vier 4 Jahren unter fachkundiger Anleitung ihre mitgebrachten Stofftiere untersuchen und behandeln. Auf dem Gelände befindet sich zudem ein großes, begehbares Herzmodell, in dem man sich die Funktionsweise des Herzens ansehen und genauer erklären lassen kann, teilt das Landratsamt mit..



Das Gesundheitsamt Erding wird mit Beratung zu Ernährung und Bewegung, Verkostung herzgesunder Rezepte an der Genuss-Insel und einer Gewinnaktion mit tollen Preisen vor Ort sein. Das Jugendrotkreuz lädt zur Besichtigung eines Rettungswagens ein. Gleich nebenan können sich die Besucher informieren, wie bei einem Notfall am besten gehandelt wird. Jeder darf den Defibrillator ausprobieren unter fachmännischer Anleitung.



Außerdem werden die AOK, die Deutsche Herzstiftung, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Herzsportgruppe der SpVgg Altenerding mit interessanten Angeboten und Aktionen den Tag zur Herzgesundheit bereichern.



Die Kampagne „Hand aufs Herz“ soll auf die Problematik von Herzerkrankungen, speziell von Herzinfarkten, aufmerksam machen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache.



Landrat Martin Bayerstorfer ist es ein großes Anliegen, sich an dieser Kampagne des Gesundheitsministeriums zu beteiligen und einen Beitrag zur Prävention von Herzerkrankungen zu leisten. Organisationen sind das Gesundheitsministerium, das Klinikum und die Gesundheitsregion plus. red