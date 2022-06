Akute Brandgefahr in der Natur

Von: Hans Moritz

Große Dürre herrschte im Erdinger Land auch im März schon einmal. Prompt brach südlich von Aufhausen ein Waldbrand aus, den die Feuerwehr Altenerding löschte. Nun ist die Gefahr wieder hoch. © FF Altenerding

Die anhaltende Hitze der vergangenen Tage hat die Brandgefahr in der Natur deutlich erhöht. Davor warnt Kreisbrandinspektor Andreas Pröschkowitz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands ist.

Erding - Zwar herrsche aktuell noch eine nur mittlere Waldbrandgefahr, ganz anders sehe es aber beim Grasland aus. Hier, so Pröschkowitz, herrsche ein enormes Risiko.



Er will den Menschen den Aufenthalt in der Natur auch gar nicht vermiesen. Deswegen nennt er einfache Verhaltensregeln, mit denen sich das Risiko senken lasse. „Werfen Sie Zigaretten nicht einfach weg, beaufsichtigen Sie den Grill und löschen Sie die Glut, bevor sie den Grillplatz verlassen“, rät der Kreisbrandinspektor.



Ein Lagerfeuer könne trotz vermeintlich ausreichender Aufsicht bei der aktuellen Trockenheit schnell außer Kontrolle geraten. „Es erst gar nicht anzuzünden ist hier die beste Lösung.“



Wie schnell es gehen kann, war am Wochenende in Finsing zu beobachten. Am Samstagabend wurde ein Sonnwendfeuer entzündet. Am Sonntag gegen 20.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Glutreste erneut aufgeflammt waren.



Weiter warnt Pröschkowitz davor, Autos mit heißen Auspuffanlagen im Wald, auf Wiesen und Stoppelfeldern abzustellen. Auch daraus könne ein Feuer entstehen.



Im Brandfall bittet er, möglichst schnell den Notruf 112 zu wählen und der Leitstelle so konkrete Infos wie möglich zu übermitteln. Idealerweise bleiben Anrufer vor Ort, um der Feuerwehr den Weg zu weisen.



Pröschkowitz versichert, dass die Wehren in Sachen Vegetationsbrände zuletzt erheblich aufgerüstet hätten, um auch in unwegsamem Gelände rasch eingreifen zu können. ham