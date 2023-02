Erding: Akzeptanz für archäologische Ausgrabungen schwindet

Die dunklen Flecken im Kies verraten es: 2022 mussten im Zuge des Baus eines Einfamilienhauses in Langengeisling knapp 20 Körpergräber des Frühen Mittelalters durch eine Grabungsfirma auf Kosten des Bauherrn ausgegraben werden. © Harald Krause

Erding – Archäologische Funde im Boden verzögern nicht nur den Baufortschritt, sondern kosten auch viel Geld. Deshalb fordert die Stadt Erding, Bauherren finanziell zu entlasten.

Anlass ist die geplante Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (wir berichteten). Damit soll unter anderem ein Schatzregal für Bayern eingeführt werden. Archäologische Funde, zum Beispiel im Rahmen privater Bauvorhaben, würden so automatisch per Gesetz in das Eigentum des Freistaats Bayern übergehen, erklärt Harald Krause, Leiter des Museums Erding und Vorsitzender des Archäologischen Vereins Erding (AVE).

Keine Änderungen sieht der Gesetzentwurf bisher allerdings am so genannten Veranlasserprinzip vor. Diesem zufolge muss der Bauherr die Kosten für die wissenschaftliche Untersuchung, die Bergung von Funden und die Dokumentation der Befunde tragen, „soweit ihm das zuzumuten ist“. Die „Praxis führt regelmäßig – nicht nur in Erding – zu großem Unmut und Unverständnis“, weiß Krause, selbst Archäologe. Schließlich erreichten die Kosten schnell fünfstellige Beträge und seien kaum kalkulierbar.

Obwohl der Freistaat nahezu keinen finanziellen Ausgleich vorsehe, sind Voruntersuchungen vor allem in archäologisch so ertragreichen Gegenden wie Erding zwingend vorgeschrieben. „Private Bauherren geraten hier schnell in Bredouille“, erklärt Gotz, „sowohl in Bezug auf die Finanzierung als auch den Verlauf der Bauarbeiten“. In der Folge schwinde die Akzeptanz staatlicher Bodendenkmalpflege.

Gotz und Krause verweisen daher auf eine Unterschriftenaktion des AVE. Die Unterschriftenlisten liegen noch bis Dienstag, 7. Februar, an der Information im Rathaus, Landshuter Straße 1, und im Museum Erding, Prielmayerstraße 1, aus. Auf seiner Homepage www.archaeologischer-verein-erding.de stellt der AVE weitere Informationen zum Thema, Lösungsvorschläge und Listen zum Download bereit. Die Unterschriften werden am 7. Februar an den bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume übergeben.

Auch die Freien Wähler Erding haben bereits unterschrieben, wie ihr Vorsitzender, Stadtrat Benedikt Hoigt, mitteilt. Gemeinsam mit Schriftführer Peter Badmann ruft er die Erdinger zur aktiven Beteiligung auf, um das Veranlasser-Prinzip zu verändern auf.

Die Stadt Erding setzt sich bekanntlich seit vielen Jahren für die archäologische Aufarbeitung ihrer frühen Geschichte ein und kooperiert dazu im Rahmen des Forschungsprojekts „Erding im ersten Jahrtausend“ eng mit der Ludwig-Maximilians-Universität München. Funde werden restauriert, erforscht und im Museum gezeigt. „Gerade in einer Stadt, die sich so schnell verändert, ist es wichtig, ihre Vergangenheit zu kennen“, betonte Gotz. „Denn nur so kann man ihre Identität bewahren.“

Wie umfangreich die Aktivitäten des AVE sind, wird am Montag, 6. Februar, um 18 Uhr in der Jahreshauptversammlung des Vereins mit Neuwahlen im Museum deutlich (nur für Mitglieder). Um 19.30 Uhr folgt der öffentliche Vortrag von Stefan Biermeier zum Thema „Ausgegraben! Archäologische Neuentdeckungen von der Steinzeit bis zu den Römern in Erdings Westen südlich der Dachauer Straße“.

Seit 2005 werden in Klettham die Grundstücke an der Dachauer- und Sigwolfstraße bauvorgreifend archäologisch untersucht. Die Ausgrabung der letzten großen Freifläche von rund 20 Hektar südlich der Dachauer Straße fand seit Sommer 2019 statt. „Siedlungen ab dem 4. Jahrtausend vor Christus haben hier ihre Spuren im Boden hinterlassen“, erklärt Krause. Highlights seien Gräberfelder der ausgehenden Steinzeit und beginnenden Bronzezeit mit wertvollen Metall- und Keramikbeigaben. Weiter kamen Siedlungen der Urnenfelder-, Hallstatt- und Keltenzeit zu Tage. „Auch die Bewohner eines römischen Gutshofes haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden“, so Krause. Dank Ritzungen auf den Urnen seien es die bislang frühesten namentlich genannten Bewohner im Stadtgebiet von Erding.

Biermeier wird die überregional bedeutsamen Ergebnisse dieses großen Projektes in einem reich bebilderten Vortrag im Museum Erding präsentieren. Der Eintritt ist frei. GABI ZIERZ