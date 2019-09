Kletteranlage wird zum Millionen-Projekt

Klettern in Erding? Angesichts der topografischen Lage der Herzogstadt klingt das paradox. Doch bald geht auch hier hoch hinaus.

Erding - Die Sektion Alpenkranzl im Deutschen Alpenverein (DAV) will an der Stoibermühle südwestlich des Kronthaler Weihers eine Boulder-Kletteranlage mit Vereinshaus errichten. Dabei wird die Stadt den Kraxlern kräftig unter die Arme greifen – mit einem Zuschuss von 464 000 Euro. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstag einstimmig – und lobte das ehrenamtliche Engagement ausdrücklich.

Die senkrechten oder sogar überhängenden Wände mit Klettergriffen werden für die Sportler eine Herausforderung sein, die Errichtung der Anlage ist eine für die Sektion. Ursprünglich hatte die mit Kosten von knapp 856 000 Euro kalkuliert. Im Stadtrat teilte Kämmerer Kurt Hiller mit, dass eine neue Kostenschätzung 1,01 Millionen Euro ergeben habe. Dennoch beantrage das Alpenkranzl keinen höheren Zuschuss. Es bleibt also bei den in Aussicht gestellten 464 000 Euro. Weitere Gelder kommen vom Alpenverein und vom Bayerischen Landessportverband (BLSV).

Drei Bauabschnitte zu Turm und Halle

Das DAV-Kletterzentrum wird in drei Abschnitten errichtet. Los geht es mit der Boulder-Anlage, in der die Kletterer ohne Sicherung die Wand hochgehen werden. Sie wird in Bad Feilnbach abgebaut und in Erding neu aufgestellt. Dafür sind 241 000 Euro vorgesehen, die Stadt schießt 165 000 Euro zu. Danach wird das Wohn- und Geschäftshaus der Holzhandlung Stoiber in ein Vereinsheim umgebaut – für 249 500 Euro inklusive Stadtzuschuss in Höhe von knapp 150 000 Euro. Der dritte Bauabschnitt umfasst den Kletterturm als Außenanlage für 522 000 Euro. Hier ist die Stadt mit 232 000 Euro mit im Boot.

Hiller wies zudem darauf hin, dass die Stadt mit der Sektion für das Areal einen Pachtvertrag abschließen werde – mit einem monatlichen Zins von 1000 Euro. Am Ende der 30-jährigen Laufzeit seien dann 360 000 Euro in die Stadtkasse zurückgeflossen.

Stadträte: Verdiente Förderung

OB Max Gotz (CSU) machte sich für das Projekt stark und sicherte zu, dem DAV bei der Gewinnung weiterer Geldgeber zu unterstützen. Er würde sich „Klettern auch als Schulfach“ wünschen. Die Pläne seien „solide gedacht“, das Vorgehen „sehr verantwortungsbewusst“.

Gotz erinnerte daran, dass die Stadt am Jugendzentrum in Altenerding eine Boulderanlage installieren wollte. Das habe sich zerschlagen. Umso besser sei es, dass nun das Alpenkranzl dieses Angebot schaffe, das nicht nur Mitglieder nutzen könnten.

Jakob Mittermeier (CSU) sprach von einem „sinnvollen, aber mutigen Projekt“. Der Alpenverein sei bei städtischen Zuschüssen bislang nicht berücksichtigt worden. Dennoch müsse man bei freiwilligen Leistungen zurückhaltend sein. Horst Schmidt (SPD) lobte das „ausgezeichnete Angebot“, mahnte aber an, nicht nur den Sport, sondern auch das Soziale zu fördern.