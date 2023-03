Alternative zur Hebamme

Von: Hans Moritz

Teilen

Die Zwei aus der „Familienkiste“: die Familienkinderkrankenschwestern Susanne Lenar (l.) und Christiane Butz helfen Müttern nach der Geburt. © Hans Moritz

52 Hebammen bieten im Landkreis Erding ihre Dienste an, elf von ihnen arbeiten in der Geburtshilfe des Klinikums. Und doch findet jede fünfte Mutter keine Hebamme für die Zeit nach der Geburt, die ihnen und dem Kind in den ersten Tagen und Wochen hilft. Seit gut zwei Jahren gibt es eine Alternative – die „Familienkiste“.

Erding/Walpertskirchen - Das sind die beiden Familienkrankenschwestern Susanne Lenar (36) und Christiane Butz (42), selbst Mütter aus Erding und Walpertskirchen. Gegründet wurde die Familienkiste 2021, „weil es uns ein Bedürfnis war, eine Begleitung für alle Familien nach der Entbindung anzubieten“, erklärt Lenar. Das Problem: Die Kassen erkennen das nicht an, die Familien müssen die Wochenbettbetreuung selbst bezahlen – 60 Euro pro Stunde. Die Nachfrage ist dennoch hoch, berichten Lenar und Butz.



Frisch entbundene Mütter haben bis zu zehn Tage nach der Geburt Anspruch, von einer Hebamme aufgesucht zu werden, und zwar 20 Minuten pro Besuch. Bei Kindern mit Anpassungsstörungen sind es bis zu zwölf Wochen. Doch das ist Theorie. Auch im Landkreis Erding finden viele junge Mamas keine Hebamme, es gibt einfach zu wenige. „Besonders um Weihnachten und die Sommerferien ist es noch schwieriger“, wissen Butz und Lenar. Zur Erinnerung: Eben wegen dieses Hebammenmangels war der Kreißsaal des Erdinger Klinikums monatelang geschlossen.



In diese Lücke springt die Familienkiste – mit ihren beiden examinierten Kinderkrankenschwestern, die die Zusatzausbildung zur Familienkrankenschwester absolviert haben. „Manchmal“, erzählt Butz, „müssen wir nur einmal zu einer jungen Familie kommen, meist aber ein paar Mal“. Im Schnitt fallen 300 und bis 400 Euro pro Familie an“, ergänzt Lenar. Seit der Gründung der Familienkiste hat jede von ihnen rund zehn Mütter betreut. „Anfragen waren es sicher fünf Mal so viele“, sagt Butz.



Und was bieten die beiden? Das sind unter anderem Unterstützung beim Stillen, die Versorgung des Nabels, Beobachtung des Babys, insbesondere dessen Gewichtsverlauf, Trinkverhalten und Vitalwerte sowie möglicherweise Neugeborenen-Gelbsucht, Beratung der Eltern sowie die Förderung einer stabilen Eltern-Kind-Bindung.



Butz betont: „Schon von unserer Ausbildung her liegt der Schwerpunkt bei uns vor allem auf dem Kind. Das wissen die Frauen auch, die sich bei eigenen Problemen an ihre Gynäkologin wenden.“ Die 42-Jährige glaubt, „dass wir bei den Kindern eher über mehr Fachwissen verfügen als eine Hebamme. Wir haben ja auch eine dreijährige Ausbildung absolviert.“



Und wie reagieren die Hebammen auf die Familienhelferinnen? Lenar hat die Erfahrung gemacht, „dass die Jüngeren da sehr offen sind. Zum Teil leiten sie die Mütter an uns weiter, wenn sie selbst die Nachsorge nicht übernehmen können“. Die Älteren würden mitunter kritisch reagieren und in der Familienkiste eher eine Konkurrenz sehen.



Lenar und Butz bieten übrigens nicht nur Wochenbettbetreuung an, sondern arbeiten freiberuflich auch für die Jugendämter Erding, Freising und Mühldorf. Sie bieten Stillberatungs-, Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse an. Am Klinikum Erding wirken die beiden bei der Babysprechstunde mit. Erfahrung haben sie auch privat: Butz hat zwei zwölf und 14 Jahre alte Kinder, die von Lenar sind fünf, acht und zehn Jahre alt.



In ihren Wünschen sind die beiden Kinderkrankenschwestern nicht so vermessen, um eine volle Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen zu verlangen. „Wir wären schon zufrieden, wenn sie den Müttern einen Teil erstatten würden“ sagt Lenar. Den gesetzlichen Anspruch auf eine Hebamme hätten junge Mütter nun einmal. Und wenn das an einem Mangel scheitere, müssten die Kassen eben für Alternativen sorgen – oder sich zumindest an den Kosten beteiligen.



Weitere Infos: Die Familienkiste ist im Internet unter www.familienkiste-erding.de zu finden. Lenar ist unter Tel. (01 76) 73 11 31 39 , Butz unter Tel. (01 76) 64 47 57 90 erreichbar. ham