Xaver Bauer über seine Zeit als Landrat: „Eine zutiefst erfüllende Aufgabe“

Es war ein emotionaler Empfang, der Altlandrat Xaver Bauer anlässlich seines 80. Geburtstag bereitet worden war.

Erding – Ganz am Ende übermannten ihn dann doch die Gefühle: Mit brüchiger Stimme rief Xaver Bauer in den Saal des Landratsamts: „Vergelt’s Gott, dass ich Landrat sein durfte.“ Langer Applaus brandete auf. Sein Nachfolger Martin Bayerstorfer hatte am Samstag die Familie Bauer und zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Vereinen zu einem Empfang anlässlich Bauers 80. Geburtstags zu einem Empfang geladen.

Zuvor war Bayerstorfer, der 2002 Bauer nachgefolgt war, auf dessen Verdienste eingegangen. 1978, im Jahr des 750-jährigen Bestehens Erdings, trat der damalige Rektor der Hauptschule am Lodererplatz in die Politik ein – als Stadt- und Kreisrat. Nur zwei Jahre später wurde er Zweiter Bürgermeister. Zum Landrat gewählt wurde er 1986, als Franz Josef Strauß den bis dahin amtierenden Landrat Hans Zehetmair als Kultusminister ins Kabinett berief.

Bayerstorfer würdigte Bauer als Vater des Geothermie-Projekts. „Einer seiner größten Verdienste war die Vertragsunterzeichnung für die Therme mit dem Architekten Josef Wund.“ Großes Verhandlungsgeschick habe er bewiesen, als er eine Müllverbrennungsanlage verhinderte und stattdessen das bis heute gültige Abfallwirtschaftskonzept etablierte.

In Dorfen initiierte Xaver Bauer den Neubau eines Ärztehauses

Anfang 1997 wurde Bauer Mitglied des Bayerischen Innovationsrings, der sich anschickte, die Kreisverwaltungen zu modernen Bürgerämtern umzubauen. In Dorfen initiierte er den Neubau eines Ärztehauses, der zum Erhalt der Klinik dort beitrug.

Bayerstorfer würdigte auch das Verdienst Bauers, den Landkreis auf den 1993 eröffneten Flughafen im Erdinger Moos vorbereitet zu haben. Den Bau der Flughafentangente habe er stets gefördert. Auch die Gründung der landkreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft trägt die Handschrift des Jubilars. Aus den anfangs 90 Wohnungen werden demnächst 215.

Eine harte Nuss war die Fusion der Sparkassen Erding und Dorfen

Intensiv engagierte er sich für die Lebenshilfe, deren Vorsitzender er von 1987 bis 2003 war. In diesem Zuge wurde 1997 ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung errichtet. Bauer stand auch an der Spitze des BRK-Kreisverbands – von 1993 bis 2009. Eine harte Nuss war die Fusion der Sparkassen Erding und Dorfen, die 2000 nach mehreren missglückten Anläufen gelang. Bayerstorfer erinnerte an das Bestreben Bauers, das Radwegenetz auszubauen. 35 Kilometer seien es in dessen Amtszeit gewesen. Mittlerweile sind es über 60 Kilometer.

Hoch dekoriert, von Bundesverdienstkreuz bis Ehrenring des Landkreises

Der Altlandrat ist hoch dekoriert. 1998 erhielt er das Bundesverdienstkreuz, ein Jahr später die Dr.-Johann-Christian-Eberle-Medaille des Sparkassenverbands, 2004 den Ehrenring des Landkreises und 2006 das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik.

Bauer bleibe ein „leuchtendes Beispiel, wenn es darum geht, sich mit persönlichem Engagement, Herzblut und Tatkraft für das Gemeinwohl einzusetzen“, lobte sein Nachfolger, und überreichte dem passionierten Wanderer einen prall gefüllten Rucksack.

Xaver Bauer: „Landrat zu sein, ist eine wunderbare und zutiefst erfüllende Aufgabe“

Bauer sagte, als Landrat habe man mit vielen Menschen zu tun. Für all diese Menschen dürfe der Landrat da sein, aber auch für Kommunalpolitiker, Wirtschafts- und Vereinsvertreter. Doch die Bürger hätten bei ihm immer im Mittelpunkt gestanden. Er sei sich dabei stets der großen Unterstützung seiner Mitarbeiter sicher gewesen. „Landrat zu sein, ist eine großartige, wunderbare und zutiefst erfüllende Aufgabe“.

Sichtlich gerührt nahm der 80-Jährige wieder Platz, ehe ihm Reinhard Loechle, Bernd Scheumaier und Kerl Zepf als Original Nördlinger Trio ein Geburtstagslied spielten.