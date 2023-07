Erding: Altstadtfest lockt tausende Besucher an

Erding feiert: Tausende Besucher kamen am Samstag zum Altstadtfest und genossen bei angenehmen Temperaturen einen entspannten Abend. In der Langen Zeile spielte die Band Salsa Bachata südamerikanische Rhythmen und animierte einige Besucher zum Tanzen.

Freitag teils verregnet, Samstag ist das Wetter optimal

Von Gabi Zierz schließen

Hochbetrieb in Erdings guter Stube: Zum Altstadtfest kamen am Samstag tausende Besucher. Und das Bürgerschießen feierte eine vielbeachtete Premiere.

Erding – Volles Haus in Erding: Zum Altstadtfest zog es am Samstag tausende Besucher in die Lange Zeile. Auch auf dem Schrannenplatz und dem Kleinen Platz waren die Sitzgelegenheiten heiß begehrt. Die Stimmung war bestens, das Wetter ebenso. Denn der Regen setzte erst nach Mitternacht ein.

+ Bei Tetrapack bleibt kaum einer sitzen: Die Partyband sorgte am Freitagabend auf dem Schrannenplatz für Stimmung und unterhielt ihre Fans trotz Regens. © Günter Herkner

Anders am Freitag, der wettertechnisch durchwachsen war. Davon ließen sich aber viele Feierlaunige nicht abhalten und von der Livemusik der Bands unterhalten, dann eben mit Schirm und Regenjacke. Auch kulinarisch war an beiden Tagen allerlei geboten, von Rollbraten bis chilenische Sandwiches, Fisch, Ochsenfetzen, Käse oder Langos.

+ Gelungene Premiere: Das erste Bürgerschießen der FSG Erding an der Langen Zeile war ein voller Erfolg. © Günter Herkner

Einen Volltreffer landete die Königlich-privilegierte Feuerschützengesellschaft Erding mit ihrem ersten Bürgerschießen. Dazu hatte sie in der Hofeinfahrt von Familie Dichtl zwei Schießstände aufgebaut. Hunderte Bürger machten mit. Am Ende setzte sich Werner Irl mit einem 69 Teiler durch – vor Sabine Kapfer, Rita Krieg, Nicolas Lucaedes und Rainer Heß. Türmerin Doris Bauer, die sich am Freitag an die Spitze gesetzt hatte, wurde Sechste. „Auch der Schützengarten wurde von den Besuchern bestens angenommen. Für nächstes Jahr ist wieder ein Bürgerschießen geplant“, kündigte 2. Schützenmeister Alois Gabauer an. zie