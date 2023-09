Am Bau: Produktionsstopp und Kurzarbeit

Von: Hans Moritz

Es hakt beim Wohnungsbau. Vielen ist das Eigentum viel zu teuer geworden. Das setzt eine Kettenreaktion in Gang. © EA-Archiv

Die Lage am Bau ist verheerend und erfasst immer mehr Zulieferer. Die Zahl der Baugenehmigungen geht merklich zurück. Das hat weitreichende Folgen.

Erding – Der Landkreis Erding ist weiter Zuzugsregion, entsprechend teuer ist Wohnraum. Verschiedene Faktoren haben Bauen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine deutlich teurer gemacht. Mit fatalen Folgen, wie eine neue Studie des Immobilienverbands Deutschland (IVD) zeigt: Bayernweit ist die Zahl der Genehmigung neuer Wohngebäude stark rückläufig. Das gilt auch für den Landkreis Erding. Derweil stürzt eine ganze Branche in die Krise.



Im ersten Halbjahr 2023 haben die Erdinger Kommunen 330 Baugenehmigungen erteilt. Bis Juni vergangenen Jahres waren es noch 381 gewesen, im Mittel der vergangenen Jahre 384. Das heißt: Bis Juni gab es heuer 13,4 Prozent weniger Genehmigungen, im Fünf-Jahres-Vergleich fällt der Wert um 14 Prozent. Oberbayernweit beträgt der Rückgang ein Fünftel. Rekordhalter sind die Kreise Neustadt-Aisch-Bad Windsheim und Kronach, wo die Zahl der Bauerlaubnisse gar um 90 beziehungsweise 75 Prozent eingebrochen ist. Die Bautätigkeit ist in 79 der 96 Landkreise zuletzt zurückgegangen.



Interessant ist ein Blick in die Flughafenregion, denn bei unseren Nachbarn wird teils kräftig gebaut: In Ebersberg gingen die Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahr um fast 200 Prozent auf 439 (2022: 147) nach oben. In Freising beträgt der Zuwachs 130 Prozent. Bis Juni wurden 714 Genehmigungen erteilt, 310 waren es in der ersten Hälfte 2022.



Prof. Stephan Kippes vom IVD-Marktforschungsinstitut sieht drei Entwicklungen, die die Lage verschärfen: der Zuzug, der Trend zu Einpersonenhaushalten und die steigenden Mieten, wenn Träume vom Eigenheim reihenweise zurückgestellt werden müssen.



Sechs Faktoren macht er für die heikle Lage am Bau verantwortlich: Zinssteigerung, strenge Kriterien bei der Kreditvergabe, die unverändert hohe Inflation, kaum kalkulierbare Projektkosten, hohe Anforderungen an Neubauten sowie die schwere Abschätzbarkeit des späteren Verkaufspreises. Immerhin: Einen Silberstreif am Horizont sieht der IVD: Gedankenspiele der Bundesregierung, die degressive Abschreibung wieder einzuführen. Sie würde es Investoren erlauben, sich durch hohe Abschreibungen gerade zu Beginn schneller zu refinanzieren.



„Die Lage ist nach wir sehr prekär“, berichtet Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger. Ziegelwerke hätten einen Produktionsstopp eingelegt, es komme wieder zu Kurzarbeit. „Man hört ja immer wieder, dass sich die Lage zu entspannen beginnt, ich sehe das nicht“, so Waxenberger. Zwar werde wieder mehr saniert, renoviert oder umgebaut, „das kompensiert die Ausfälle beim Neubau aber nicht“, so der Bauunternehmer. Nur im Bereich Gewerbebau gehe es leicht voran. ham