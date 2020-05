Spielplatz im Park weiter gesperrt

Am Kronthaler Weiher bittet Wasserwacht um Verständnis

Die Corona-Krise wirkt sich weiter auf das Freizeitverhalten der Erdinger aus. Die Wasserwacht am Kronthaler Weiher geht jetzt mit einer Bitte um Verständnis an die Öffentlichkeit. Und im Stadtpark müssen sich vor allem kleinere Kinder noch in Geduld üben.