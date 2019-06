Möwen-Attacken am Kronthaler Weiher: „Ich habe Panik bekommen“

Sie starten Tiefflüge, schreien heftig oder picken mit dem Schnabel nach Schwimmern: Am Kronthaler Weiher sind angriffslustige Möwen unterwegs.

Erding–Die Möwen vom Kronthaler Weiher sind angriffslustig. Das hat Manfred Szarka (64) aus Erding am Montagmorgen erlebt: „Ich habe Panik bekommen“, erzählt der Rentner von seinem Schwimm-Erlebnis. Etwa vier- bis fünfmal sei die Möwe im Sinkflug auf ihn zugesteuert. „Sie hat in der Luft immer wieder eine Schleife gemacht und ist ganz knapp über meinem Kopf drüber geflogen“, sagt Szarka. Dabei sei er etwa 50 Meter von der kleinen Steininsel im Weiher, die die Vögel zum Brüten nutzen, entfernt gewesen.

Gegen halb zehn Uhr früh schwamm er ganz allein im Weiher, die Wasserwacht hatte keinen Dienst: „Ich habe dann versucht, die Möwe mit dem Arm oder Wasser zu verschrecken“, mehrmals hintereinander. Ohne Erfolg. Für Szarka steht nach dem Schockerlebnis fest: „Ich werde es mir künftig überlegen, ob ich alleine zum Weiher fahre.“

Auch Dauerschwimmer Martin Neumaier (67) aus Langengeisling hat schon bittere Erfahrungen mit den Möwen am Kronthaler Weiher gemacht. Bei der aktuellen Hitze ist er vier- bis fünfmal in der Woche dort: „Die Möwen attackieren mich immer wieder – seit etwa zwei Monaten.“ Die Vögel haben verschiedene Angriffsvarianten, erzählt er: Sie versuchen, die Schwimmer von der Luft aus anzukoten oder „starten einen Tiefflug und schreien dazu recht heftig“. Oder „sie probieren, mit ihrem Schnabel an meinen Kopf zu klopfen.“

Bislang nimmt der sportliche Ingenieur die Möwenangriffe mit Humor: „Ich bin ein guter Schwimmer und kann mich wehren.“ Er spritze Wasser, um die Tiere zu verscheuchen. Aber ein unsicherer Schwimmer könnte sich leicht überfordert fühlen, sagt Neumaier. Sein Fazit: „Gegen die Möwen am Kronthaler Weiher muss was unternommen werden. Man sollte sie vergrämen, hier sind so viele Badegäste.“

Kronthaler Weiher: Auf einer Insel brüten drei Vogelfamilien: Haubentaucher, Stockente und Möwe

Walter Rauscher von der Wasserwacht Erding beobachtet am Kronthaler Weiher immer wieder Badegäste, die von Möwen geärgert werden: „Auf der Insel brüten drei Vogelfamilien: Haubentaucher, Stockente und Möwe.“ Neumaier schätzt: „Die Möwen haben schon seit etwa sechs Wochen Junge.“ Das birgt Konfliktpotenzial, sagt Rauscher: „Einmal haben wir gesehen, dass ein Vogel ständig im Sturzflug auf einem Schwimmer zugeflogen ist.“ Die Wasserwacht sei dann mit dem Boot hinausgefahren: „Aber der Schwimmer hat gemeint, das passt schon.“ Mehr als Hilfe anbieten, könne man nicht.

+ Am Kronthaler Weiher verteidigen zwei Möwen ihr Nest, das sie auf der vom Land aus nicht zugänglichen Insel bebrüten (im Hintergrund). Kommen Schwimmer zu nahe, werden sie attackiert. Das ist Martin Neumaier schon passiert. © Peter Bauersachs

Allerdings ist die Wasserwacht nicht jeden Tag am Weiher, sagt sein Kollege Burkhard Köppen: „Wir haben nur eine Verpflichtung von der Stadt fürs Wochenende.“ Unter der Woche seien die Helfer ehrenamtlich vor Ort, bei der derzeitigen Hitze etwa von 14 bis 21 Uhr.

Um sich vor den Möwen zu schützen, empfiehlt Köppen, sich eine Schwimmsicherung für das Fuß- oder Handgelenk anzuschaffen. Die aufblasbare Boje ziehen die Schwimmer zunächst hinter sich her. Falls ihre Kräfte nachlassen – etwa durch eine Möwenattacke – können sie sich auf den harten Plastikkörper stützen.

Erding: Vogelexperte empfiehlt, einen möglichst großen Abstand zur Möwen-Familie auf der Brutinsel zu halten

Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz erklärt das aggressive Verhalten der Möwen so: „Das ist ein natürliches Verhalten von Tiereltern, wenn sie ihren Nachwuchs behüten wollen. Selbst menschliche Eltern neigen dazu, ihre Kinder zu verteidigen.“ Erlwein empfiehlt deshalb, einen möglichst großen Abstand zur Möwen-Familie auf der Brutinsel zu halten und wirbt für Toleranz, denn „es sind ja meist nur einige Wochen, in denen sie brüten, dann werden die Jungvögel ja flügge“.

Für Martin Neumaier ist das Möwen-Problem auch hausgemacht, denn „einige Badegäste kommen und füttern die Vögel“. Manfred Szarkas hat sich vom ersten Schrecken erholt und will sich „das nächste Mal möglichst fern von der Insel halten“.

