Am Weiher Schleichverkehr stoppen

Von: Hans Moritz

Nicht für Durchgangsverkehr ausgelegt und ohne Gehweg für Fußgänger gefährlich: Die Stadtratsfraktion von Erding Jetzt möchte die Straße In den Hacken auf Höhe des Kieswerks Kronthaler abriegeln. © Peter Bauersachs

Die politische Gruppierung Erding Jetzt will einen im Norden Erdings beliebten Schleichweg kappen – die Straße In den Hacken entlang des Kronthaler Weihers als Parallele zur Alten Römerstraße zwischen Langengeisling und Erding.

ERding - Hans Egger ist der Auffassung: Die Straße ist für das steigende Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt. Und er sieht eine Sperrung als ersten Vorgriff auf die Nordumfahrung.



In dem Antrag an den Stadtrat, der unserer Zeitung vorliegt, heißt es, die Straße In den Hacken werde nicht zuletzt seit Fertigstellung des Gewerbegebiets Erding-West „verstärkt für den innerörtlichen Verkehr genutzt“. Keine gute Lösung, befindet die Fraktion. Denn: Die Straße verfüge über keine Fußgängerwege, sei schlecht bis gar nicht beleuchtet und auch farblich nicht deutlich abgegrenzt.



Egger geht in dem Zusammenhang auf die Planung der Nordumfahrung – von der B 388 bei Unterstrogn in Ost-West-Richtung bis zur FTO bei Reisen – ein. Nach deren (nicht absehbarer) Fertigstellung soll die Straße In den Hacken gesperrt und nördlich dieser Absperrung ein Parkplatz für die von Norden einfahrenden Besucher angelegt werden. Die Kieslaster sollen dann nur nach Norden ausfahren können und damit die Johann-Sebastian-Bach-Straße entlasten. „All dies ist sehr vernünftig und wurde einvernehmlich durch den Stadtrat so beschlossen“, erinnert Egger.



So lange will die Fraktion aber nicht warten. Denn das Erholungsgebiet rund um den Kronthaler Weiher habe sich „überdurchschnittlich stark entwickelt“, ebenso wachse Langengeisling. Die Folge aus Sicht der Fraktion: Immer mehr nutzen in Nord-Süd-Richtung In den Hacken und nicht die Römerstraße.



Egger denkt auch an die Verkehrssicherheit: „Naherholungssuchende berichten von zu schnellem Fahren auf dieser Straße, von gefährlichen Begegnungen der Fußgänger mit den Fahrzeugen. Die Straße wird ganz offensichtlich weniger von Besuchern des Freizeitgeländes als vielmehr von Fahrzeugen genutzt, die einen kurzen Weg zur FTO oder nach Erding-West suchen. Dafür ist diese Straße aber weder ausgelegt noch geeignet“, heißt es in dem Antrag.



Deswegen verlangt Erding Jetzt, die Straße per verkehrsrechtlicher Anordnung auf Höhe des Kieswerks zu sperren. Dann wäre der Großparkplatz im Süden des Weihers weiter über die Johann-Sebastian-Bach-Straße erreichbar, ebenso Wasserwacht und Kieswerk. Lediglich der Durchgangsverkehr wäre ausgebremst. Egger betont, seine Fraktion halte die Sperrung „für zumutbar und für vernünftig“. ham