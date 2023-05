Amazon: Betriebsstart weiter nicht in Sicht

Von: Hans Moritz

Teilen

Gähnende Leere herrscht an den Laderampen von Amazon in Erding. Experten gehen davon aus, dass der Versandriese nicht genug Personal findet. © Hans Moritz

Seit einem Jahr ist das neue Amazon-Sortierzentrum in Erding-West fertig. Genutzt wird es aber nicht. Was ist da los? Eine Spurensuche.

Erding – Der Kontakt mit der Pressestelle von Amazon erinnert an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. „Ein konkreter Termin für den Betriebsstart des neuen Standorts in Erding steht derzeit noch nicht fest“, erklärt ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Exakt vor einem Jahr: die gleiche Frage, dieselbe Antwort.



Es geht um das Sortierzentrum des Versandgiganten am Kletthamer Feld, neben dem Paketdienst GLS und der Flughafentangente. Der Neubau mit einer stattlichen Anzahl an Laderampen ist seit gut einem Jahr fertig, das Areal ist eingezäunt, Parkplätze sind markiert, die Räume bezugsfertig. Doch seit eben einem Jahr ruht der Komplex im Dornröschenschlaf.



Ebenfalls vor einem Jahr machten Gerüchte die Runde: In der teuren Region Erding stehen nicht ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung. Daran scheint sich bis heute nichts geändert zu haben, ebenso wenig an der spärlichen Informationspolitik von Amazon.



Wie viele Arbeitskräfte benötigt werden, darüber schwieg der Konzern vor einem Jahr, und darüber möchte er auch jetzt nichts sagen. Zwischenzeitlich hatte eine Zeitarbeitsfirma extra für Amazon ein Büro in Erding eröffnet – ohne Erfolg. Dabei hatte die Agentur für Arbeit Freising erklärt, in der Flughafenregion sei durchaus ein entsprechendes Arbeitskräftepotenzial vorhanden – die Arbeitslosigkeit hat sich seither nicht groß verändert.



Liegt es vielleicht an der – schlechten – Bezahlung von Amazon? Auch dazu gibt es keine konkreten Angaben, sondern nur Allgemeinplätze. Als Arbeitgeber biete Amazon eine gute Bezahlung, Zusatzleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten – „und das alles in einem attraktiven und sicheren Arbeitsumfeld“, so der Sprecher.



Seit September 2022 erhielten alle Amazon-Mitarbeiter in der Logistik in Deutschland eine Gehaltserhöhung. Der Einstiegslohn liegt laut Konzern bei 13 Euro brutto pro Stunde aufwärts, inklusive Bonuszahlungen. Nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit betrage der Lohn im Durchschnitt mehr als 35 000 Euro brutto pro Jahr. Zahlreiche Extras und Vergünstigungen kämen hinzu, etwa die Übernahme der Kosten für das neue 49-Euro-Deutschland-Ticket für alle direkten Amazon-Mitarbeiter. Dazu kommen laut Sprecher die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge, Zuschüsse für eine Weiterbildung von bis zu 8000 Euro, kostenlose Versicherungen, vergünstigte Mahlzeiten, kostenlose Getränke sowie Zuschläge etwa für Überstunden.



Im Erdinger Westen wurde ein Sortierzentrum gebaut. In diesem werden laut dem Sprecher die einkommenden Pakete für den weiteren Versand nach Postleitzahlen sortiert. Der Standort ist kein Lager oder Zwischenpuffer. Hier kommen Pakete aus den umliegenden Logistikzentren an, sie werden sortiert und für die letzte Meile zu den Verteilzentren gebracht. „Wir werden Schritt für Schritt starten und planen innerhalb des ersten Betriebsjahres die Schaffung von rund 150 Arbeitsplätzen“, so der Sprecher weiter.



Und was sucht Amazon in Erding? „Die Arbeitsplätze haben unterschiedlichste Qualifikationsansprüche und damit auch unterschiedliche Entlohnung“, teilt der Logistiker auf Anfrage mit – vom Logistikmitarbeiter bis zum Standortleiter. Für die Mehrheit sei keine formale Ausbildung erforderlich. Es gebe aber auch etwa 20 bis 25 Managementpositionen unter anderem für Standort- und Schichtleiter sowie im IT- und Personal-Bereich. All das spricht nicht dafür, dass am Kletthamer Feld bald die Lichter angehen.



Diese Entwicklung birgt beträchtliches stadtpolitisches Konfliktpotenzial, wie soeben der Planungs- und Bauausschuss am vergangenen Donnerstag gezeigt hat. Die Mehrheit lehnte die Ansiedlung eines Lebensmittellogistikers ab. Auf der einen Seite hatte OB Max Gotz darum geworben, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gegner hielten ihm vor: Es gebe im teuren Erding gar nicht genügend Kräfte. Die Entwicklung bei Amazon scheint ihnen vorerst recht zu geben. ham