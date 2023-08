Erding: Ambulanz für Krebspatienten bleibt

Von: Gabi Zierz

Freuen sich (v. l.): Arbeitsdirektorin Nadia Fusarri, Steffen Ziener (Pflegeleitung Palliativ Team), Dr. Barbara Scholtissek, Sosa Balderanou, Klinikdirektor Dr. Dirk Last, Onkologin Dr. Stefanie Jilg, Dr. Katharina Freudenthal, Landrat Martin Bayerstorfer und Dr. Elke Rockingham (Ärztliche Leitung Palliativ Team). © Landratsamt

Das ist eine gute und wichtige Nachricht für Krebspatienten: Die psychoonkologische Versorgung am Klinikum Erding ist gesichert. Jetzt zahlen die Krankenkassen.

Erding – Lange wurde darum gerungen, jetzt herrscht Gewissheit: Der Weiterbestand des ambulanten psychoonkologischen Angebots am Klinikum Erding ist auch nach Ablauf des dreijährigen Pilotprojektes gesichert. Das freut alle Beteiligten – und ist vor allem wichtig für die Krebspatienten, die auf zeitnahe Beratung bauen können.

Seit April praktiziert mit Dr. Katharina Freudenthal eine ärztliche Psychotherapeutin in der onkologischen Praxis von PD Dr. Stefanie Jilg und Dr. Richard Konrad an der Bajuwarenstraße 3, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. „In einer solchen Ausnahmesituation, wie eine Krebsdiagnose sie darstellt, ist professionelle psychologische Unterstützung von unschätzbarem Wert. Ich bin sehr froh, dass wir den Menschen hier am Standort dieses Angebot bieten können“, betont Landrat Martin Bayerstorfer.

CSU-Kreisrätin Sosa Balderanou war auf politischer Ebene die Triebfeder hinter der Fortführung der Behandlung und wird von allen Seiten für ihren Einsatz gelobt. Sie erklärt: „Wir sind hier nun psychoonkologisch sowohl stationär als auch ambulant perfekt aufgestellt und können die Patientinnen und Patienten bestmöglich unterstützen.“

Die Psychoonkologie befasst sich mit der psychologischen Unterstützung und Betreuung von Menschen, die von Krebs betroffen sind. Dabei geht es um die emotionalen, sozialen und psychologischen Herausforderungen, die eine Krebsdiagnose und -behandlung mit sich bringen.

In den vergangenen drei Jahren – bis Ende 2022 – hatte das Palliativ Team Erding (PTE) das Pilotprojekt finanziert. In den ersten beiden Quartalen 2023 unterstützte der Landkreis die Fortführung der psychoonkologischen Ambulanz mit monatlich 5000 Euro. Damit konnte das PTE die ambulante psychoonkologische Behandlung durch Dr. Barbara Scholtissek fortführen.

Seit dem 1. April ist die Kostenübernahme der ambulante psychoonkologische Versorgung durch die gesetzlichen Krankenkassen geregelt. Dr. Scholtissek betreibt fortan weiterhin die stationäre Behandlung am Klinikum, betont Markus Hautmann, Sprecher des Landratsamts.

„Das ist eine Superlösung“, freut sich auch PTE-Geschäftsführer und Pflegeleiter Steffen Ziener. Er betont, dass für die PTE-Patienten die psychoonkologische Begleitung bleibe.

Hautmann kündigte an, dass die Bayerische Krebsgesellschaft zusätzlich eine Außensprechstunde im Gebäude des Personalwohnheims und des MVZ aufbauen werde. Hauptaufgabe der Krebsgesellschaft ist die zeitnahe und niederschwellige Beratung von Tumorpatienten etwa in psychosozialen Belangen und die Eruierung des weiteren Betreuungsbedarfs.