Ex-Bundesliga-Eishockeyspieler ist jetzt Richter

Am Amtsgericht Erding ist jetzt ein Richter mit einer ganz besonderen Biografie tätig. Thomas Lindinger war mal Profi-Eishockeyspieler.

Erding – Im Eishockey herrschen raue Sitten. Umso wichtiger sind Regeln. Wer die missachtet, landet schlimmstenfalls auf der Strafbank. Mit Gesetzen kannte sich Thomas Lindinger schon aus, als er noch nicht einmal ahnte, dass er später Jurist werden würde. Er war beim EV Landshut Profispieler. Als Jugendlicher flitzte er mit Legende Erich Kühnhackl übers Eis, der damals freilich am Ende seiner aktiven Laufbahn stand.

Jetzt ist Lindinger neuer Richter am Amtsgericht Erding. Dort freut sich Direktorin Ingrid Kaps über den neuen Kollegen. Denn der 48-Jährige ist aufgrund seiner beruflichen Laufbahn bei der Justiz prädestiniert, das Amtsgericht Erding ins digitale Zeitalter zu führen. Zudem deckt der seit 24 Jahren verheiratete Vater zweier 16 und 21 Jahre alter Töchter in Erding das Betreuungsrecht mit ab und ist neben Kaps aufsichtsführender Richter in der Verwaltung.

Nach Schule und Abitur in Landshut studierte Lindinger Jura an der Universität Regensburg. In einer Großkanzlei hielt es ihn nach dem Examen nur wenige Monate, ehe er sich für den Staatsdienst entschied. Seine ersten Stationen waren die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Landshut.

Ab 2007 saß er bis jetzt so gut wie gar nicht mehr am Richtertisch. Lindinger war als dem Oberlandesgericht München zugeordneter Richter zuletzt stellvertretender Direktor des IT-Servicezentrums der bayerischen Justiz und Gesamtverantwortlicher für E-Justice. Er kümmerte sich um die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der E-Akte.

„Nach 13 Jahren wollte ich mal wieder in dem Beruf tätig sein, den ich gelernt habe“, erklärt Lindinger augenzwinkernd die Motivation, sich auf die freigewordene Stelle in Erding zu bewerben.

Doch sein zuletzt angeeignetes Fachwissen kann der Jurist auch in Erding gebrauchen. Denn das Justizgebäude an der Münchener Straße steht vor einem größeren Umbau. Kaps kündigt an, dass nicht nur ein vierter vollwertiger Sitzungssaal gebaut, sondern auch der gesamte Eingangsbereich umgestaltet werde. „Zum einen brauchen wir endlich einen wirklich barrierefreien Zugang, zum anderen muss die Eingangskontrolle aus dem Gebäudeinneren verlegt werden. Konkret heißt dann: Durch den Garten wird ein eigener Zugang angelegt. Zudem peilt das Gericht an, wegen der Platznot einen weiteren externen Standort anzumieten.

Lindinger wird diese Maßnahme begleiten, „denn wenn wir das papierlose Gericht wollen, brauchen wir die entsprechende digitale Ausstattung, etwa die Möglichkeit der Video-Vernehmung“, sagt er.