Amtsgericht Erding: Juristischer Nebel um eine Wasserpfeife

Von: Hans Moritz

Teilen

Wollte er mit glühender Kohle aus einer Wasserpfeife werfen? Der Angeklagte beteuerte, unschuldig zu sein. © Arne Dedert

Ein 25-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Erding verantworten, weil er gedroht haben soll, junge Frauen mit Shisha-Glut zu bewerfen. Der Prozess wurde unterbrochen.

Erding – Eine ziemlich plumpe Anmache und ein gesteigertes Aggressionspotenzial haben einen in Erding lebenden Iraker vor Gericht gebracht – und das nur drei Tage nach seinem 25. Geburtstag. Doch ob er wirklich wegen Bedrohung und Beleidigung verurteilt wird, hängt am zweiten Verhandlungstag am kommenden Dienstag.

Staatsanwältin Oksana Walger hielt dem Kurden vor, vor ziemlich genau einem Jahr in der Shisha-Bar, vor der vorige Woche eine Messerstecherei stattgefunden hat, zwei junge Frauen bedroht und beleidigt zu haben. Mit seinem Spezl begehrte der Gerüstbauer Platz neben den beiden jungen Frauen. Doch die wollten lieber unter sich bleiben.

Es kam zum Wortgefecht, in dessen Verlauf laut Anklage der Iraker den beiden Deutschen drohte, sie mit der glühenden Kohle aus der Wasserpfeife zu bewerfen. Danach kam es zu einem heftigen Disput auch mit dem Personal, das er auf eine hier nicht zitierfähige Weise beleidigte.

Der Angeklagte, der mit Pflichtverteidiger Dr. Martin Paringer erschienen war, erklärte: „Ich bin unschuldig. Das war alles mein Freund.“ Der war als Zeuge aber nicht erschienen.

Dafür die beiden jungen Frauen. Sie erklärten, der Angeklagte sei derjenige gewesen, der damit gedroht hatte, mit Glut zu werfen und die Shisha dazu schon in der Hand hielt. Allerdings räumten beide auf intensives Befragen Paringers ein, die beiden Männer nicht genau voneinander unterscheiden zu können. Zudem sehe der Angeklagte heute anders aus als zur Tatzeit, als er lange Locken getragen habe. Bei der polizeilichen Vernehmung waren ihnen auch keine Bilder der Beteiligten vorgelegt worden. So blieb ein Restzweifel. Der konnte auch deswegen nicht ausgeräumt werden, weil gleich drei Zeugen fehlten, davon einer unentschuldigt. Ihm brummte Richter Wassermann eine Vorladung sowie 300 Euro Strafe auf.

Dennoch sah der Vorsitzende eine Möglichkeit, den Prozess auch ohne weitere Zeugen zu Ende zu bringen, zumal er bei dieser Beweislage Probleme habe, ein Urteil wegen Bedrohung zu sprechen. „Es steht allerdings außer Frage, dass der Angeklagte Beleidigungen ausgestoßen hat“, so Wassermann. Er schlug eine „höhere Geldstrafe“ vor und begründete die damit, dass der Iraker einschlägig vorbestraft sei und unter offener Bewährung stehe.

Während sich Verteidiger Paringer mit dieser Lösung hätte anfreunden können, schüttelte Staatsanwältin Walger den Kopf. „Für mich ist klar, dass der Angeklagte derjenige war, der die Glut werfen wollte. Das haben beide Zeuginnen ausgesagt.“ Hinzu kämen die Beleidigungen. Sie wolle die weiteren Zeugen noch anhören. Das geschieht nun kommenden Dienstag. Bis dahin ist offen, ob der junge Erdinger ins Gefängnis muss.

