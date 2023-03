Amtsgericht: Neuer Streit im Anflug

Von: Hans Moritz

Die brachiale Überlastung des Erdinger Amtsgerichts ist vorbei - erstmals nach zehn Jahren. © Hans Moritz

Das Amtsgericht Erding hat seine Bilanz für 2022 vorgelegt. Die ist immer noch von Corona gezeichnet. Doch Direktorin Ingrid Kaps schaut zuversichtlich nach vorne.

Erding – Dank einer Heraufstufung durch das Justizministerium und der Zuteilung neuer Richterstellen gehört Erding – von den Metropolen abgesehen – neben Nürnberg/Fürth, Rosenheim und Regensburg zu den größeren Amtsgerichten in Bayern. Zu „verdanken“ hat die Erdinger Justiz diese Entwicklung nicht zuletzt dem Flughafen, der dem Gericht täglich neue Fälle beschert, wenn sich Reisende und Fluggesellschaften nicht auf Entschädigungen bei Verspätungen und Streichungen einigen können.



In der Vergangenheit hat das zu einer brachialen Überlastung des Gerichts geführt. Zeitweise kam ein Richter auf eine Belastung von 1,9 – das heißt: Er arbeitete nahezu für zwei (wir berichteten).



In der Jahrespressekonferenz am Donnerstag teilte Direktorin Ingrid Kaps erleichtert mit, „dass wir uns wieder im normalen Rahmen befinden, nach zehn angespannten Jahren“. Zum einen habe Corona zu einem Einbruch bei den Reisestreitigkeiten geführt, zum anderen verfüge man nun über 23 Richter. Davon arbeiten laut Kaps elf als Zivilrichter, je drei als Familien- und Ermittlungsrichter, vier als Strafrichter sowie zwei als Betreuungsrichter. Insgesamt ist die Belegschaft 108 Personen stark, davon sind 85 Frauen.



Die Zahl der Zivilverfahren ging laut Kaps um 14 Prozent von 6916 auf 5937 zurück. „Das ist sicher der coronabedingten Reiseflaute geschuldet“, so der Direktorin. „Allerdings kommen pro Monat immer noch etwa 500 Verfahren hier an. Und die Zahlen steigen wieder deutlich, weil auch wieder mehr geflogen wird.“ Kaps ist überzeugt: „Hier haben wir das Niveau von vor der Pandemie schon wieder erreicht.“



Die Familienrichter schieden 488 Ehen, 21 weniger als 2021. Die Zahl der Streitigkeiten ums Sorge- und Umgangsrecht ging von 289 auf 251 zurück. „Während der Lockdowns sind nicht signifikant mehr Ehen in die Brüche gegangen“, analysierte Kaps, „allerdings stellen wir fest, dass es immer mehr hochstrittige Fälle sind, gerade wenn es um Kinder geht“.



Die Abteilung Strafrecht bekam 1343 Fälle auf den Tisch, ähnlich viele wie im Jahr davor. Deutliche Rückgänge verzeichneten laut Kaps die Schöffengerichte – bei den Erwachsenen um 35 Prozent auf 20, bei der Jugend um 45 Prozent auf 37. 45 Prozent beträgt der Rückgang auch bei den Jugendstrafsachen (234). „Wir wissen nicht, woran das liegt – vielleicht weil jungen Leute 2021 nicht so viel raus durften“, mutmaßte Kaps.



Deutlich stärker gefordert waren die Ermittlungsrichter mit einen Fallzuwachs um 37 Prozent (74). „Das liegt am Polizeiaufgabengesetz“, so Kaps und verwies unter anderem auf die Klimakleber, die auch die Erdinger Richter beschäftigt haben (wir berichteten).



Dass nach der Pandemie wieder deutlich mehr abgeschoben wird, merkt man auch an den Fallzahlen des Gerichts: 400 Geflüchtete gingen juristisch gegen die Abschiebehaft in Erding vor, 84 mehr als im Jahr davor.



Weiter beschäftigten das Gericht 1760 Betreuungsverfahren, 650 kamen neu hinzu. Die Zahl der zwangsweisen Unterbringungen sank von 389 auf 315. Auffällig: In der Pandemie wurden (vermutlich aus Todesangst) deutlich mehr Testamente eingereicht. Das Grundbuchamt verzeichnete 10 815 Einträge.



Mittelfristig wird das Amtsgericht weiteres Personal vom Stammsitz an der Münchener Straße an den Gestütring absiedeln wo sich bereits das Nachlassgericht befindet. „Wir bauen einen barrierefreien Zugang auf der Westseite und bekommen einen weiteren Sitzungssaal. Dafür brauchen wir Platz“, so Kaps, die insgesamt für die Bewirtschaftung von nunmehr vier Gebäuden im Stadtgebiet zuständig ist.



Das Amtsgericht hatte Kontakt mit dem Rechnungshof. Er interessierte sich für die Praxis der Abschiebehaftsachen (Bericht folgt). ham