Mörderisches Tempo

Von: Hans Moritz

Teilen

Rücksichtslos gerast ist ein 26-Jähriger. Im Prozess versucht er, seine Schuld herunterzuspielen. © dpa

Er hätte Menschen in Lebensgefahr bringen können: Ein 26-Jähriger steht seit Mittwoch wegen des Vorwurfs des verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor dem Amtsgericht Erding.

Erding - Der Garchinger, der zur Tatzeit im nördlichen Landkreis Erding gelebt hat, soll laut Staatsanwaltschaft Landshut am 29. September vergangenen Jahres kurz vor Mitternacht zunächst mit 140 Kilometern pro Stunde durch Langengeisling und dann weiter auf der Landstraße bis Berglern mit rund 180 km/h gerast sein. Und zwar so schnell, dass ihm die Polizei nicht immer auf den Fersen bleiben konnte.



Dafür hatte der BMW-Fahrer einen Strafbefehl über 3500 Euro sowie sechs Monate Führerscheinentzug erhalten. Gegen den legte er Einspruch ein. Ein Urteil erging gestern aber noch nicht, es müssen weitere Zeugen gehört werden.



Zeuge der Anklage war ein 31 Jahre alter Polizeibeamter. Er hatte auf der Anton-Bruckner-Straße mit einem Kollegen einen anderen Autofahrer kontrolliert, als plötzlich quietschende Reifen zu hören waren. „Wir haben in Erding eine Autoposer-Szene“, erklärte der Polizist dazu, „wir kontrollieren die“. Nach ihrer Wahrnehmung war ein Autofahrer an der Fliegerhorst-Kreuzung gedriftet und dann in nördliche Richtung davongerast.



Die Streife eilte sofort hinterher. „Wir haben die Rücklichter aber erst am Ortsausgang von Langengeisling gesehen“, schilderte der Beamte. Das Polizeiauto sei über 140 km/h gefahren, „dennoch hatten wir Probleme, zu ihm aufzuschließen“.



Das wilde Rennen ging außerorts weiter – mit rund 180 km/h. Bei Glaslern soll der Garchinger dann bei laut Zeuge „null Sicht“ in einer Kurve zwei Autos überholt haben. Erst in Berglern gelang es der Polizei, den Raser am Steuer eines 1er BMW zu stoppen.



Der Fahrer erklärte, sein Kind sei im Krankenhaus, deswegen habe er es so eilig gehabt. Das entpuppte sich als Lüge, zumal der 26-Jährige gar nicht in Richtung eines Krankenhauses fuhr. Dann berichtete er, er sei so schnell gefahren, „weil die Waschmaschine zu Ende war“. „Kein Grund zu rasen“, erwiderte der Polizist.



Anwalt Jürgen Hadinger versuchte, den Verdacht von seinem Mandanten weg zu lenken. Denn ob es wirklich der 26-Jährige war, der gedriftet und durch Langengeisling gedonnert sei, sei nicht beweisbar. Die Beamten hätten ihn erst auf Höhe des Gasthofs Pfanzelt gesehen.



Dieser Mutmaßung schenkte Richterin Michaela Wawerla wenig glauben. Ernstzunehmender war der Hinweis der Verteidigung, der Angeklagte könne gar nicht der Drifter gewesen sein, „weil er auf der Landshuter Straße unterwegs war und geradeaus über die Kreuzung gefahren ist“. Der junge Mann berichtete, er habe in Bahnhofsnähe einen Kumpel abgesetzt und sei dann weitergefahren. Der Anwalt zog auch die Höchstgeschwindigkeit in Zweifel, vor allem die auf der Alten Römerstraße durch Langengeisling.



Dennoch riet Wawerla, den Einspruch zurückzunehmen. Das lehnte der Verteidiger ab. Daraufhin musste der Prozess unterbrochen werden. Denn die Richterin will noch den zweiten Polizisten als Zeugen hören, der wegen Corona-Verdachts nicht erschienen war, sowie den Freund, den der 26-Jährige kurz vor der Tat abgesetzt haben will.

ham