Hammer-Attacke auf Polizisten

Mutter rastet bei Wohnungsräumung aus – Bewährungsstrafe

von Hans Moritz schließen

Gar nicht lustig begann am 11. 11. vergangenen Jahres der Fasching für zwei Beamte der Polizeiinspektion Erding. Bei einer Wohnungsräumung in der Erdinger Innenstadt wurden sie von der 33-jährigen Bewohnerin nicht nur beleidigt, sondern auch mit einem Hammer bedroht – vor den Augen des achtjährigen Sohnes. Dafür wurde die Verkäuferin gestern am Amtsgericht zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung sowie 120 Sozialstunden verurteilt.