Mit Pistole durch die Stadt marschiert

Hart bestraft worden ist ein 30-Jähriger, der mit gezogener und geladener Waffe durch Erding marschiert ist. Ein neuerlicher Gang ins Gefängnis blieb ihm gerade noch erspart.

Erding – „Sie haben eine Riesendummheit begangen.“ Richterin Michaela Wawerla brachte den Erding-Besuch eines 30 Jahre alten Münchners im September vergangenen Jahres sehr treffend auf den Punkt. Zuvor hatte sie ihn zu 250 Tagessätzen zu je 15 Euro Geldstrafe verurteilt. Die 3750 Euro entsprechen 15 Monatseinkommen des dreifachen Familienvaters, der ohne Abschluss von der Schule ist, keine Ausbildung hat und sich als Minijobber durchschlägt.

Am Vormittag des 1. September vergangenen Jahres kam der 30-Jährige von einer alkoholgeschwängerten Geburtstagsparty. Er wollte noch seine Mutter besuchen. Mit einer täuschend echt aussehenden und geladenen Gaspistole ging er durch den Stadtpark und ballerte wild auf Bäume. Danach marschierte er auf der Münchener Straße stadteinwärts – die Schusswaffe für jeden sichtbar in der Hand.

Radfahrer warnt Tankstellen-Personal

Ein Radfahrer machte die Verkäuferin der Esso-Tankstelle und deren Bekannte auf die möglicherweise drohende Gefahr aufmerksam. Sie versperrten die Tankstellentür und verbarrikadierten sich im Lager. Wenig später traf die Polizei ein und nahm den Pistolero vorläufig fest.

In der Verhandlung versicherte Anwalt Maximilian Grashey, sein Mandant habe einen Fehler gemacht, der ihm leid tue. „Er war am Tattag mit 1,6 Promille stark betrunken.“ Er habe niemand bedrohen wollen. Der Münchner selbst erklärte, die Waffe habe er bei Ebay gekauft. Dabei habe er sie gehabt, um sie bei der Party herzuzeigen und seinen Spezln zu imponieren.

Polizei bringt Pistolero gewaltsam zu Boden

Panische Angst löste er hingegen an der Tankstelle aus. Die 32 Jahre alte Verkäuferin schilderte im Zeugenstand, wie sich der Mann genähert habe, mit der Waffe hantierend. „Er wollte in den Verkaufsraum, aber ich hatte zugesperrt.“ Der Angeklagte versicherte, er habe lediglich Zigaretten für sich und Blumen für seine Mutter kaufen wollen. Die Zeugin sagte aus, nach der Tat habe sie sich schlecht gefühlt. Die vom Angeklagten angebotenen 150 Euro zur Wiedergutmachung lehnte sie ab. Ihre Bekannte schilderte das Gleiche. Sie gab an, auch ohne direkte Bedrohung panische Angst gehabt zu haben – und das weit über den Vorfall hinaus.

Ein Polizeibeamter berichtete, es seien zahlreiche Notrufe besorgter Bürger wegen des Pistolenmanns eingegangen. Er und ein Kollege stellten den 30-Jährigen wenige Meter vom Tatort entfernt – mit gezogenen Waffen.

Münchner weist neun Vorstrafen auf

Mit Milde konnte der Angeklagte schon wegen seiner neun Vorstrafen nicht rechnen, unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Fahrens ohne Führerschein, falscher Verdächtigung und Drogeneinfuhr. Die Staatsanwältin forderte zehn Monate ohne Bewährung. Der Täter habe unter offener Bewährung agiert und lerne offensichtlich nicht dazu.

Der Verteidiger hielt eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je zehn Euro, also 1500 Euro für angemessen. Es sei eine „neue Tat“ gewesen. Zudem sei sein Mandant geständig und zeige Reue.

Richterin Wawerla verhängte eine Geldstrafe von 3750 Euro. In der Tat sei der Münchner wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz noch nicht aufgefallen. Die hohe Geldstrafe werde ihn lange an das begangene Unrecht erinnern.

ham