Sex mit Kindern auf dem Handy

Vier Mal hat ein 44-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Erding via WhatsApp Bilder und Videos mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt empfangen und weiter versandt. Dafür brummte ihm das Amtsgericht Erding gestern eine sechsmonatige Haftstrafe auf Bewährung auf.

Erding – Zudem muss der Mechaniker 2500 Euro an die Opferhilfeorganisation Weißer Ring zahlen. Der Angeklagte nahm das Urteil an, es ist damit rechtskräftig.

Staatsanwalt Thomas Bauer listete vier Vorgänge über den Messengerdienst auf – im Mai 2016 und im April 2018. Dabei handelte es sich um Bilder und Videos, auf denen Kinder und Jugendliche bei sexuellen Handlungen, unter anderem beim Geschlechtsverkehr, abgebildet waren. Selbst hatte er keine Dateien erstellt.

Angeklagter ist geständig

In der Verhandlung unter dem Vorsitz von Richter Björn Schindler zeigte sich der 45-Jährige geständig. „Ich habe damals eine schwere Zeit durchlebt. Meine Beziehung ist in die Brüche gegangen, ich habe sehr viel Alkohol getrunken“, sagte er aus. Heute lebe er wieder in geordneten Verhältnissen und trinke auch nicht mehr.

Sein Verteidiger Andreas Martin führte aus: „Mein Mandant ist damals auf eine Schiene geraten, auf der in einem Chat Bilder ausgetauscht wurden. Er weiß, dass das nicht richtig war, und es ist ihm unangenehm.“ Der Angeklagte selbst versicherte, dass er damals eine Dummheit begangen habe. Das sei einmalig gewesen. Martin vertrat die Auffassung, „dass man von Verbreitung eigentlich gar nicht reden kann, da es sich immer um denselben Empfänger gehandelt hat“.

2500 Euro an den Weißen Ring

Staatsanwalt Bauer erkannte an, dass es sich nur um eine überschaubare Zahl an Bildern und Videos gehandelt habe. Zudem sei der 45-Jährige strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten. Sein Geständnis habe dem Gericht eine aufwändige Beweisaufnahme erspart. Er forderte eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten sowie eine Geldauflage von 3000 Euro. Verteidiger Martin hielt eine Geldstrafe für ausreichend und stellte deren Höhe ins Ermessen des Gerichts.

Schindler begründete die sechs Monate auf Bewährung unter anderem damit, dass der Angeklagte gegen mehrere Gesetze gleichzeitig verstoßen habe. HANS MORITZ