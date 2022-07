Von Kollegen als Spaß abgetan: 40-Jähriger wegen sexueller Belästigung vor Gericht – Drei Zeugen fehlen noch

Von: Helena Grillenberger

Wegen sexueller Belästigung muss sich ein Krankenpfleger vor dem Amtsgericht Erding verantworten. © Hans Moritz

Wegen sexueller Belästigung muss sich ein 40-jähriger Krankenpfleger vor dem Erdinger Amtsgericht verantworten. Zu einem Urteil kam es jedoch noch nicht, drei Zeugen müssen erst noch angehört werden.

Erding – Wegen der sexuellen Belästigung zweier Mitarbeiterinnen, muss sich derzeit ein 40-jähriger Krankenpfleger vor dem Erdinger Amtsgericht verantworten.

Demnach soll er einer der beiden Frauen, als sie ihre Arbeitskleidung anzog, ans Gesäß gefasst haben, später ihren Arm gestreichelt und dabei ihre bekleidete Brust berührt haben. Die andere Frau habe er nach Hause gefahren, dabei diverse Andeutungen gemacht und sie gedrängt, ihn in ihre Wohnung zu lassen – als sie ausstieg, habe er ihr einen Klaps aufs Gesäß gegeben. Kurz nach den jeweiligen Vorfällen hatten beide Frauen gekündigt.

Angeklagter: „Ich habe ihren Po gar nicht gesehen!“

Am Dienstagmorgen erklärte der Erdinger vor Gericht, nicht zu verstehen, woher die Anschuldigungen kommen. „Ich habe ihren Po gar nicht gesehen und berührt habe ich ihn auch nicht“, sagte der 40-Jährige entschieden.

Das Streicheln des Armes sei ein Zupfen am Kittel der neuen Mitarbeiterin gewesen, mit den Worten: „Der passt ja jetzt“, da ihr die Arbeitskleidung, die sie am Tag zuvor getragen hatte, zu klein gewesen sei. Das bestätigte auch ein Zeuge. Die zweite Frau habe er an jenem Abend, an dem er sie belästigt haben soll, nicht einmal gesehen, geschweige denn heimgefahren.

Amtsgericht: Elf Zeugen sagten aus

Elf Zeugen sagten aus, drei weitere fehlten und werden zu einem späteren Termin gehört. Dabei zeichneten die Zeugen der Verteidigung ein recht einhelliges Bild: Der Erdinger sei ein „super Stationsleiter, super Kollege“ gewesen. Die Vorfälle könne niemand so recht glauben. Wer mit den beiden Frauen zusammen gearbeitet hat, habe keine Auffälligkeiten in ihrem Verhalten feststellen können.

Es gab jedoch auch Zeugen, die den Angeklagten belasteten: Eine der beiden geschädigten Frauen sowie eine weitere Mitarbeiterin, die der 40-Jährige ebenfalls belästigt haben soll – deren Fall am Dienstag jedoch nicht mitverhandelt wurde. Sie sagte aus, der Erdinger habe auch ihr regelmäßig Avancen gemacht, ihr erklärt, er brauche „was nebenher“. Einmal habe er versucht, sie zu küssen, wollte sie in ein anderes Zimmer ziehen. „Als Stationsleiter war er super“, erklärte die 55-Jährige. „Aber wenn wir allein waren, hatte ich keine Ruhe!“

Zeugin: „Wenn wir allein waren, war das kein Spaß mehr!“

Mehrmals habe sie versucht, ihren Kollegen von den unangebrachten Äußerungen des 40-Jährigen zu erzählen. Die hätten das jedoch abgetan: „Alle haben gesagt, der macht nur Spaß. Aber wenn wir allein waren, war das kein Spaß mehr!“, sagte die aufgebrachte Zeugin.

Sie seien sehr lustiges Team, antwortete ein Zeuge, als ihm vorgehalten wurde, dass die verbalen Übergriffe nicht ernst genommen worden seien. „Ich habe davon nichts mitbekommen“, sagte er weiter.

Gericht: Folgetermin angesetzt

Eine andere Zeugin erklärte überdies, dass die 55-Jährige selbst regelmäßig körperlichen Kontakt zum Angeklagten gesucht habe. „Wenn er Schicht hatte, war sie total aufgebrezelt, wenn er nicht da war, keine Spur“, sagte sie vor Gericht. Nachdem sie einmal beobachtet hatte, wie die 55-Jährige dem Angeklagten die Schultern massierte, habe sie sie darauf angesprochen, dass der Mann verheiratet sei. „Das ist doch nur Spaß“, soll die 55-Jährige darauf geantwortet haben.

Dass der Angeklagte weder die Massage wollte, noch selbst übergriffig würde, waren sich die Zeugen der Verteidigung sicher: Der 40-Jährige sei stets distanziert, lehne Berührungen durch andere gänzlich ab. „So lernt man ihn kennen“, betonte jedoch die 55-Jährige. „Aber er hat auch ein anderes Gesicht.“ Ein Folgetermin wurde angesetzt.

