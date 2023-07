„Die erste eigene Sinfonie vollendet“

Von: Hans Moritz

Die Top Drei der Tassilo-Realschule: Lucy Samanski, Mia Wonneberger und Luca Mravak mit Schulleiterin Judith Heugel (v. l.). © Hans Moritz

Mit einer regelrechten Bühnenshow wurden am Freitag über 100 Schüler mit der Mittleren Reife von der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding verabschiedet. Sie nehmen mehr mit als im Lehrplan stand, vielleicht etwas viel Wichtigeres!

Erding – „Dafür bitte einen extra Applaus.“ Das war der Wunsch von Judith Heugel, Leiterin der Herzog-Tassilo-Realschule, in der Abschlussfeier. Ihm kamen Eltern und Lehrer nur zu gerne nach, galt er doch der Tatsache, dass alle 103 Zehntklässler die Mittlere Reife bestanden hatten – 17 von ihnen mit einer Eins vor dem Komma.



Eine „Wahnsinnsleistung“ bescheinigte Heugel Lucy Samanski, die mit 1,0 Jahrgangsbeste ist. „Die Schulzeit war richtig, richtig schön, die Klasse toll, die Lehrer super“, resümiert die 15-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf die Prüfung habe sie nicht einmal exorbitant viel gelernt, „denn wenn man immer am Ball bleibt, regelmäßig lernt und frühere Prüfungen durcharbeitet, dann klappt es auch“. Samanski will nun ans Korbinian-Aigner-Gymnasium wechseln und eines Tages – wie ihre Mutter – „vielleicht Lehrerin werden“. Ihre Freizeit widmet die Kirchascherin dem Reitsport.



Das zweitbeste Ergebnis fuhr Luca Mravak aus Erding mit 1,18 ein. „Ich habe mich von Schuljahr zu Schuljahr verbessert. Mein Abschlussergebnis ist der beste Schnitt, den ich je hatte“, berichtet der 17 Jahre alte Erdinger. Mravak wechselt im Herbst auf den Technik-Zweig der FOS und will danach Lehramt Physik und Chemie studieren. „Schön an der Schulzeit war die Zeit mit meinen Freunden, weniger gut gefallen hat mir das Lernen“, zieht er Bilanz.



1,50 steht auf dem Realschulzeugnis von Mia Wonneberger. Das Geheimnis ihres Erfolgs: „Ich habe ein fotografisches Gedächtnis.“ Nach der siebten Klasse sei sie vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt – „das war genau die richtige Entscheidung“, sagt die 16-Jährige aus Berglern. Sie habe sich in ihrer Klasse immer wohlgefühlt. Auch Wonneberger besucht nun die FOS und plant nach dem Abitur „Work & Travel“. Ihre bevorzugen Ziele – Kanada, Los Angeles und New York.



Doch zunächst ging es am Freitag in die Schulturnhalle, wo eine regelrechte Bühnenshow auf die Schulfamilie wartete. Besonders eindrucksvoll war die Rede von Schülersprecher Luis Kratzer. Er verglich die Schulzeit mit dem Erlernen eines Instruments. „Das ist zunächst fremd, groß und unbekannt“. Erst entlocke man ihm nur einzelne (schiefe?) Noten, „doch irgendwann ist man in der Lage, ganze selbst komponierte Stücke zu spielen“. Und dann, so der Schülersprecher: „Mit dem Realschulabschluss 2023 habt ihr eure erste eigene Sinfonie vollendet“.



Schulleiterin Heugel erinnerte an die Abschlussprüfung in brütender Hitze. Umso schwerer wiege, „dass ihr alle bestanden habt“. In den sechs Jahren an der Tassilo-Realschule seien „Kinder zu jungen Menschen gereift“. Heuer habe die Wertevermittlung im Vordergrund gestanden, bei der es um Tugenden wie Höflichkeit ging. Heugel sagte, sie sei mit den Ergebnissen zufrieden, „man merkt es im Schulalltag“. Auch lobte sie das soziale Engagement der Schüler etwa bei den Ecuador-Patenschaften und den Spenden an die Tafel Erding.



Auch Erdings OB Max Gotz appellierte an die Absolventen, sich ehrenamtlich zu engagieren, „denn das macht eine Gesellschaft bunt“. Gotz meinte, dieser Jahrgang sei unter dem Einfluss von Corona gestanden. Er bat, auch die positiven Dinge zu sehen – „dass wir erkannt haben, wie wichtig persönlicher Austausch ist“. Man dürfe sich nicht vollständig dem „digitalen Wahnsinn hingeben“.



Dritter Landrat Rainer Mehringer gab den Absolventen mit auf den Weg: „Probieren Sie sich aus, Korrekturen sind immer möglich.“ Das Bildungssystem sei durchlässig. Die jungen Leute, so Mehringer weiter, müssten wissen: „Ihr habt sicher noch 70 Jahre vor euch.“ Er empfahl, auch an eine Lehre beziehungsweise einen Handwerksberuf zu denken.



Elke Kast, Vorsitzende des Elternbeirats, freute sich, dass es gelungen sei, „das Schulleben wiederzubeleben“. So sei es erstmals gelungen, eine Abschlussparty zu organisieren. Die fand am Freitagabend im Sportpark Schollbach statt.



Vom Förderverein erhielten Schüler, die sich etwa in der SMV, bei den Schulsanitätern oder in der Technikgruppe engagiert hatten, einen Eisgutschein. Und alle 17 Einserschüler durften mit einem Buchgutschein nach Hause gehen. Umrahmt wurde die Feier von unterschiedlichen musischen Beiträgen – Gesang, Trommelwirbel und Ziehharmonika. ham