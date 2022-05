BRK hat neuen Kreisgeschäftsführer

Von: Hans Moritz

Die neue Spitze des BRK-Kreisverbandes: der künftige Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner (l.) und Vorsitzender Jürgen Loher. © Hans Moritz

Der Kreisverband Erding im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) hat die letzte Weiche gestellt, um nach monatelangen Turbulenzen wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen.

Erding - Nach der an Irrungen und Wirrungen reichen Vorstandswahl, bei der am Ende Jürgen Loher den Vorsitz übernahm, gibt es nun auch einen neuen Kreisgeschäftsführer. Und der kommt aus den eigenen Reihen. Zum 1. August wird Andreas Lindner die Geschäfte übernehmen. Aktuell fungiert der 52-Jährige als Zweiter Vorsitzender. Die beiden Vize-Posten sollen in der nächsten regulären Mitgliederversammlung am 16. September neu besetzt werden.



Lindner folgt auf Gisela van der Heijden, die 2012 als Kreisgeschäftsführerin zum BRK kam, aber bereits seit gut einem Jahr nicht mehr im Dienst ist (wir berichteten). Vertreten wurde sie in dieser Zeit von ihrem Stellvertreter Albert Thurner.



Er hat gemeinsam mit Loher viel unternommen, um den Kreisverband wieder zu einen. Lindner will diesen Kurs fortsetzen. „Ich stehe für maximale Transparenz – nach innen wie nach außen. Es ist mir ein Anliegen, das Haupt- und das Ehrenamt wieder zusammenzuführen, damit wir eine Einheit darstellen und uns gegenseitig helfen“, kündigt der in Erding lebende Vater zweier erwachsener Söhne an.



Lindner übernimmt den mit Abstand größten Sozialverband im Landkreis. Der zählt knapp 12 000 Förderer, 210 haupt- und 1100 ehrenamtliche Kräfte. Allein im Impfzentrum mit zwei mobilen Teams und dem Impfbus beschäftigt das BRK 30 Angestellte.



Loher berichtet, um van der Heijdens Nachfolge hätten sich 50 Personen beworben, teils aus der Wirtschaft, anderen Kreisverbänden, aber auch aus dem eigenen. Lindner, der Werkzeugmacher und Werbekaufmann gelernt hat und viele Jahre im Vertrieb unter anderem in einem Verlag und beim Internetdienstleister GMX gearbeitet hat, gesteht: „Ich habe mich selbst erst gar nicht in dieser Rolle gesehen. Zur Bewerbung entschieden habe ich mich, nachdem ich vermehrt von Kollegen aus dem BRK, aber auch aus anderen Hilfsorganisationen angesprochen wurde.“ Mit 52 wagt er nun noch einmal einen beruflichen Neuanfang. Und verspricht: „Es wird wohl meine letzte berufliche Station sein, ich sehe meine Aufgabe als langfristig an.“



Mag der Job neu sein, das BRK kennt Lindner bestens, nämlich seit über 40 Jahren. 1980 ging er im Alter von zehn Jahren zum Jugendrotkreuz, fünf Jahre später trat der Erdinger auch der Wasserwacht bei. 15 Jahre lang engagierte er sich als Gruppenleiter, war bei der Wasserwacht Erding erst Jugendwart, dann stellvertretender Ortsvorsitzender. 1998 wurde er in den Haushaltsausschuss des Kreisverbandes berufen, kennt also auch die betriebswirtschaftliche Seite des BRK. 2017 wählte ihn die Mitgliederversammlung zum 2. stellvertretenden Kreisvorsitzenden, 2021 wurde Lindner im Amt bestätigt. Zudem fungiert er seit zwei Jahren als Krisenmanager, sollte der Katastrophenfall ausgerufen werden. Auch hier hat er (Corona-)Erfahrung.



Loher erklärt, man habe den idealen Geschäftsführer gefunden. „Wir brauchen jemanden, der sich auskennt und schnell helfen kann. Das BRK ist hinsichtlich seiner Aufgaben zuletzt stark gewachsen. Im Moment benötigen wir deshalb keinen hoch kreativen Kopf, sondern jemand, der zusammenführt und den Mitgliedern und Mitarbeitern freie Hand lässt.“ Sein Eindruck nach der Übergangsphase: „Das Miteinander funktioniert wieder – auf Basis der Selbstorganisation.“ Das BRK sei endlich da, wo es hingehöre – in die Mitte der Gesellschaft. Wichtig sei nun, sich auf die BRK-Kernkompetenz zu besinnen – „für Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen da zu sein“, so Loher.



Lindner indes ist froh, „dass ich nun mein Hobby zum Beruf machen kann. Runder geht es nicht.“

ham