Bayerischer Verdienstorden für Anna Lamers: „Eigentlich bin ich schon stolz“

Von: Uta Künkler

„Den kennt man sonst nur aus dem Fernsehen“: Anna Lamers bei der Verleihung des hohen Ehrenpreises mit Ministerpräsident Markus Söder in der Residenz. © Bay. Staatskanzlei

Anna Lamers (95) aus Erding hat am Donnerstag den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Ausgezeichnet wurde sie für ihre vielen Ehrenämter. Noch immer engagiert sich die betagte Dame.

Erding – Auszeichnungen hat Anna Lamers in ihrem Leben schon einige gesammelt. Für ihre vielen Ehrenämter hat die 95-Jährige eine Menge Orden, Ehrennadeln und Urkunden erhalten. „Das Kreuz und das Kreuz und das Kreuz“, zählt sie lachend auf. Gefreut hat sie sich über jede einzelne Würdigung. Eine ganz besondere kam gestern hinzu: Die Erdingerin wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Aufgeregt war die betagte Dame nicht vor der Reise zur Verleihung nach München – eher neugierig. Ihre beiden Töchter Renate und Hildegard im Schlepp, machte sich die Ehrenträgerin nach dem Frühstück auf den Weg in die Landeshauptstadt. Dort angekommen, genoss sie das festliche Ambiente der Residenz – und das Treffen mit dem Ministerpräsidenten: „Wann hat man schon mal die Möglichkeit, den Söder zu sehen, den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt?“

Die älteste Gewürdigte mit dem Bayerischen Verdienstorden 2022

Als sie dann alleine auf die Bühne gehen sollte, kam die Nervosität doch durch. Schließlich wurde sie als Älteste der 72 Gewürdigten – darunter Staatsminister Joachim Herrmann, Triathletin Anne Haug und Moderator Kai Pflaume – mit einem Extra-Applaus bedacht. „Ich hab’ gar nicht mehr richtig hören können, was der Ministerpräsident sagt, so aufgeregt war ich“, erzählt sie.

Jede Menge Respekt und Lob gab es auch beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen. „Es sind so viele Leute zu mir gekommen und haben mir alles Gute gewünscht.“ Als dann die Bayernhymne gespielt wurde, hat die Aufregung endlich einem anderen Gefühl Platz gemacht: „Das rührt einen auch selber an“, sagt Anna Lamers – und fügt bescheiden hinzu: „Eigentlich bin ich schon stolz. Ich freue mich aber genauso, dass ich das alles machen konnte, dass es mir immer gut ging und ich für die Leute da sein konnte.“

Noch mit 95 Jahren ehrenamtlich engagiert

Wobei die Vergangenheit hier eigentlich die falsche Form ist. Denn noch heute, im hohen Alter von 95 Jahren, teilt sie ihre scheinbar unendliche Energie mit anderen, die davon weniger haben. Zweimal pro Woche geht sie ins Heiliggeist-Stift am Stadtpark, um den Bewohnern vorzulesen oder mit ihnen Bingo zu spielen.

„Anna Lamers ist immer da, wenn andere ihre Hilfe brauchen“, hieß es gestern in der Laudatio in der Münchner Residenz. Dadurch habe sie sich „in herausragender Weise um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft verdient gemacht“.

Anna Lamers seit 1973 BRK-Mitglied

Im Landkreis bekannt ist die rüstige Seniorin, die noch immer im eigenen Haushalt lebt, vor allem durch ihren jahrzehntelangen Einsatz für das Bayerische Rote Kreuz. Seit 1973 ist sie aktives Mitglied im Kreisverband. Zudem war sie lange im Sozialkreis der Pfarrei St. Vinzenz tätig – und betreut eben bis heute „ihre Alten“ im Seniorenheim.

Anna Lamers ist eine Frau der Tat. Mehr als 40 Jahre war die gebürtige Böhmin, die seit 1973 in Erding lebt, in der Chirurgie im Klinikum tätig. Dort hat sie sich um die eine oder andere Ehe verdient gemacht, erinnert sich die Witwe schmunzelnd. Wurde jemand mit einer Handverletzung eingeliefert, machte Anna Lamers sich daran, den Ehering vom Finger zu ziehen, bevor die Chirurgen ihn abgeschnitten hätten – mit Wasser, Seife, einem Faden und ganz viel Geduld.

Diese Hingabe, dieses Geschenk der eigenen Zeit, ist es, was das Engagement von Anna Lamers in allen Bereichen stets ausgemacht hat.

Die vielen gesammelten Ehrenzeichen und Urkunden finden keinen Platz an den Wänden

So schön der gestrige Ausflug nach München für die betagte Dame war, so anstrengend war er auch für sie. Sehr müde war sie am Nachmittag von der ganzen Aufregung – müde und erfüllt.

Der Verdienstorden, den sie mit nach Hause gebracht hat, wird seinen Platz im Album bekommen, plant Anna Lamers. Darin stecken auch die anderen Ehrenzeichen und Urkunden. „Aufhängen tu ich das nicht“, sagt sie. „Dann würde hier viel zu viel rumhängen.“

