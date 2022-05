Anne-Frank-Gymnasium: „Ein Wahnsinns-Jahrgang“

Von: Markus Ostermaier

Neun Mal 1,0 am Anne-Frank-Gymnasium (vorne, v. l.) Amelie Isabel Kleber, Lena Elisabeth Holtmannspötter, Daniela Sophia Fischer, Mia-Marie Grotenhuis und Bastian Simon Lösch sowie (hinten, v. l.) Johannes Hermansdorfer, Matthias Christian Lutz, Laurens Kilian Birkenbach und Ludwig Maximilian Gerhard Hanslmaier. © Markus Ostermaier

Ausgelassene Stimmung herrschte am Freitag im Anne-Frank-Gymnasium Erding (AFG). Die Abschlussklassen erhielten am Nachmittag ihre Abiturnoten – und der Jahrgang war äußerst erfolgreich.

Erding - 41 der 93 Abiturienten können sich über einen Durchschnitt von 1,9 oder noch besser freuen. Neun von ihnen erreichten sogar die Traumnote 1,0.



Die 93 Schüler blicken auf anstrengende Schulwochen zurück. In den beiden Wochen nach den Osterferien fanden die schriftlichen Prüfungen statt, nach einer Woche Pause starteten die mündlichen. Nicht nur in den Klassen war die Stimmung gestern nach der Notenbekanntgabe ausgelassen, auch Schulleiterin Regine Hofmann strahlte über das ganze Gesicht. „Das war ein Wahnsinns-Jahrgang.“ Der Gesamtnotendurchschnitt des Anne-Frank-Gymnasiums liegt bei 2,0 –und damit noch besser als in den Vorjahren (2021: 2,16). So viele 1,0-Absolventen gebe es immer wieder mal, „aber es ist schon trotzdem sehr besonders. Ich bin ganz, ganz stolz“, lobte die Schulleiterin.



Der Großteil der neun Schüler mit der Bestnote 1,0 stammt aus Erding. Auch Mia-Marie Grotenhuis. Die 17-Jährige war vor den Abiturprüfungen gar nicht so aufgeregt, habe mit dem Top-Ergebnis aber nicht gerechnet. Sie möchte wahrscheinlich in Österreich den Beruf Tätowiererin erlernen.



Die Abschlussprüfungen sogar entspannter als die gewöhnlichen Klausuren fand Lena Elisabeth Holtmannspötter aus Erding. Die 18-Jährige hat vor der Notenbekanntgabe „alle Möglichkeiten durchgerechnet“. Sie will ab Herbst an der TU München studieren, wahrscheinlich Physik.



Auch Johannes Hermansdorfer (18) hat die unterschiedlichen Notenabschluss-Optionen zuvor ausgerechnet und war in den Prüfungen durchaus nervös. Mit seinem Traumabschluss 1,0 will der Moosinninger „wahrscheinlich Jura“ an der LMU studieren.



Beim Studium wird er vermutlich wieder auf Ludwig Hanslmaier treffen, denn der 18-Jährige hat ähnliche Zukunftspläne. In den Prüfungen war der Erdinger etwas nervös wegen eines überraschenden Drama-Themas in der Deutsch-Klausur. Sein Ziel von 1,0 erreichte er letztendlich trotzdem.



„Schriftlich hatte ich nicht so ein gutes Gefühl, mündlich war es viel besser“, erzählt Daniela Sophia Fischer (17). Die Hörlkofenerin will im September in den Norden Frankreichs reisen und ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kinderheim absolvieren und dann wohl Ernährungswissenschaften studieren.



Mit „gutem Bauchgefühl“ aus den Prüfungen ging Amelie Isabel Kleber aus Erding. Mit einem so erfolgreichen Ergebnis hat die 17-Jährige jedoch nicht gerechnet. Kleber will danach Wirtschaftsinformatik in München studieren.



Der 1,0-Schnitt war das Ziel von Matthias Christian Lutz, denn der 17-Jährige möchte nun Medizin an der LMU studieren. Der Erdinger freut sich über das tolle Ergebnis, das er sich durch gute Vorbereitung durchaus vorstellen konnte.



„Ich hatte kein schlechtes Gefühl nach den Prüfungen, aber habe mich heute überraschen lassen“, sagt Laurens Kilian Birkenbach. Der 18-jährige Erdinger plant, Ingenieurwissenschaften an der TMU studieren.



Sogar „richtig Spaß“ an seinem Kolloquium, weil ihm die mündliche Prüfungsform lag, hatte Bastian Simon Lösch aus Erding. Der 18-Jährige will Biochemie in München studieren und dann in die Forschung.



Die Abschlussklassen feierten am Freitagabend ausgiebig am Kronthaler Weiher und im Weekend Club. Die Abireise im Juli führt die AFG-Abiturienten übrigens nach Korfu.

