Der Antarktis-Funker aus Erding

14 Monate im ewigen Eis der Antarktis: Andreas Müller aus Erding arbeitet als Funker auf einer Forschungsstation 2000 Kilometer vom Südpol entfernt.

Atka-Bucht/Erding– Joggen bei minus 32 Grad, seit Wochen maximal vier Stunden Dämmerlicht am Tag, über ein Jahr ohne einen kleinen Ratsch mit Freunden in Erding – und doch: Nach 204 Tagen im ewigen Eis der Antarktis sagt Andreas Müller: „Jedes Mal, wenn ich mich überwunden habe rauszugehen, ist da dieser Boah-Geil-Effekt!“ Der 50-Jährige lebt und arbeitet gerade auf der Neumayer-Station III in der Atka-Bucht am äußersten Rand der Kontinental-Antarktis. Eisberge sieht er schon vom Fenster aus – 2000 Kilometer entfernt vom Südpol und 13 342 Kilometer von seiner Heimatstadt Erding.

An diesem Wochenende feiert das Überwinterer-Team auf der Forschungsstation Neumayer III Halbzeit ihres 14-monatigen Aufenthalts. Beim „Bergfest“ stellen alle neun Bewohner der Station Wegweiser zu ihrem Heimatort auf. Müller arbeitet noch an seinem hölzernen Pfeil Richtung Erding. Am Donnerstag ist ihm die Vorbereitung einer Expedition zu einem defekten Seismografen dazwischen gekommen.

Die Stille und Unberührtheit rund um die Station ist für den Informatiker aus Erding jedes Mal von neuem sehr bewegend. „Das war das Erste, in das ich mich hier verliebt habe.“ Zu dem Abenteuer ist der 50-Jährige über eine normale Bewerbung gekommen. „Ich wollte schon immer mal in die Antarktis, ein Lebenstraum von mir.“

Derzeit lautet seine Adresse Atka-Bucht, Antarktika. „Wir sitzen hier auf einer großen Eisplatte, dem sogenannten Shelfeis“, berichtet der 50-Jährige, der seit 2001 im Landkreis Erding lebt, zunächst in Neufinsing, mittlerweile in Erding. Er war aus dem sächsischen Grimma, und dem Informatik-Studium in Leipzig wegen eines Jobs nach Bayern gekommen. In Erding arbeitet Müller als selbstständiger Informatiker, jetzt ist er einer von neun „Überwinterern“ auf der Station – eine Chirurgin, eine Köchin, ein Luftchemiker, zwei Geophysikerinnen, der Stationstechniker, ein Meteorologe, ein Elektroingenieur und Müller selbst.

„Hier bin ich pauschal der Funker“, erzählt der Erdinger. Er ist für die gesamte Kommunikation und die IT zuständig. Zu Müllers Aufgaben gehört die Übertragung von Daten, die Wartung der lebenswichtigen Handfunkgeräte, überhaupt der technische Support. „Man muss schon wissen, wie man lötet und wie man misst.“

„Jeder hat ordentlich zu tun“, erzählt Müller. Zu Lagerkoller könne es da kaum kommen. „Ich kenn das eher von meinen Schiffseinsätzen für Sea Shepherd.“ In den vergangenen Jahren war er mehrfach für diese Umweltorganisation in der Welt unterwegs. Auf Patrouille vor Liberia oder Indonesien, um Schiffe wildernder Fischer aufzuspüren oder auf den Färöern zum Schutz der Wale

+ Sechs Meter über dem Eis thront die Station auf Stelzen. Links ist die offene Abdeckung der Tiefgarageneinfahrt zu sehen. In der Eishöhle stehen Schneemobile, Pistenbullys und Jeeps. © Andreas Müller

Verglichen dazu ist der Südpol ein ziemlicher Kontrast. „Ich vermisse es, einfach rausgehen zu können, ohne mich in fünf Lagen Kleider zu schmeißen“, sagt Müller. Die Antarktis ist ein unwirtlicher Ort. Minus 30 Grad sind derzeit eine ganz normale Tagestemperatur. „Bei Winterstürmen wackelt die ganze Station.“ Und auch ohne eine echten Sturm kann es draußen gefährlich werden. Die Sicht beträgt manchmal nur wenige Zentimeter.

Aber: „Wir haben eine warme Station. Es gibt jede Menge zu essen. Es ist einfach der Wahnsinn, dass es für uns die meiste Zeit ein normales Leben ist.“ Dazu tragen auch Salat, Tomaten und Radieschen aus dem dem Gewächshaus der Station bei. Bei dem „Eden ISS“ genannten Experiment werden Bedingungen wie im All simuliert.

Nach dem Polarwinter „kommen die Außerirdischen“, scherzt Müller. Die Besatzung auf Neumayer III wächst dann auf bis zu 50 Personen an. Zeitweilig ist es dann auch vorbei mit der Privatsphäre im eigenen Zimmer. „Ich habe das Glück, dass ich ein tolles Team habe. Wir lassen uns die Laune nicht verderben.“ Natürlich habe jeder mal „einen Punkt, an dem man denkt: Jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen Tageslicht sehen“, erzählt er vom Polarwinter zwischen Ende Mai und Ende Juli. Aber jeder sei gut vorbereitet worden. „Die Leute machen hier sehr viel Sport, jeden Tag um 14 Uhr trifft sich ein Fitnessclub.“ Da ist Müller nicht dabei. Er geht lieber Laufen – bei minus 32 Grad.

„Weg will hier noch keiner. Aber langsamen kommen die Gespräche, was man nach der Überwinterung tun möchte“, berichtet der Erdinger am Telefon in seiner Funkerstube im ewigen Eis. Ein Gefühl der Einsamkeit komme bei ihm ohnehin nicht so schnell auf. „Ich habe kein Problem damit, für längere Zeit alleine zu sein“, erzählt der alleinstehende Erdinger.

Was er aber vermisst: „Leute von Zuhause besuchen zu können, einfach mal vorbei zu schauen und in der Küche zu ratschen – das fehlt einem schon mal.“ Müller freut sich auf das Wiedersehen mit seinen Freunden und mit seinem Bruder Frank in Sachsen. „Ich finde es immer unwahrscheinlich rührend, wenn Freunde mich fragen: Möchtest du nicht endlich mal vorbeikommen?“

Auf dem Laufenden sind aber alle. Auf seiner privaten Facebook-Seite und dem offiziellen Missions-Blog AtkaXpress schreibt der Neumayer-Funker viel. Da berichtet er schon mal begeistert von einem frischen Salat aus dem Gewächshaus oder von der Kiste Wein, die zu „Mittwinter“ geschickt wurde – gut gepolstert in Schaumflocken, die sich nach erstem Entsetzen über diesen Frevel an der antarktischen Ökologie als Chips aus essbarer Maisstärke herausstellten.

Eingeflogen wurde die Mannschaft kurz vor Weihnachten. Zunächst erlebten die Forscher Polarsommer mit Mitternachtssonne. „Dieses gleißende Licht wie im Hochgebirge und das 24 Stunden am Tag“, schwärmt Müller ein halbes Jahr später im winterlichen Dunkel.

+ Der Erding-Wegweiser ist noch in Arbeit. Hier wird Andreas Müller den Pfeil bald aufhängen. © Edith Korger

„Was ich erst schmerzhaft herausfinden musste: den Unterschied zwischen gemessener und gefühlter Temperatur. Mit ein bisschen Wind ist man gleich bei minus 35 Grad. Minus 28 Grad ist dann doch noch relativ warm.“

Beim Joggen seien Sturmhaube und ein Tuch vor dem Gesicht wichtig, „damit einem die Nase nicht abfriert“. Und das ist nicht so dahingesagt, vor kleinen Erfrierungen ist in der Antarktis niemand gefeit. Minus 42 Grad hat Müller schon gemessen.

Dem eigentlichen Einsatz ging eine viermonatige Vorbereitung in Bremerhaven voraus. „Da leben die Überwinterer schon zusammen.“ Das ist auch wichtig. Denn: „Die Antarktis ist kein Spielplatz.“ Bei Außeneinsätzen sind Funkgerät und GPS vorgeschrieben. Gefürchtet ist der „Whiteout-Effekt“. Bei Nebel verschwindet der Horizont. Deswegen ist eine Orientierung ohne technische Hilfsmittel – und wenn es nur die Handleinen rund um die Stationen sind – unmöglich. Auch Spalten im Boden sind ein Risiko. „Deswegen haben sie uns als erstes zu einem Kurs für Spaltenrettung in den Bergen geschickt.“

Auch die Meereisausflüge haben es in sich. Dort können Schollen aufbrechen. Diese Schneemobil-Touren, bei denen der Funker aus Erding schon zweimal dabei war, sind Teil der wissenschaftlichen Mission. Hier wird die Dicke des Meereises gemessen.

+ Unter Magenta-Licht gedeihen Salat, Tomaten und Radieschen im Gewächshaus Eden-ISS. © Andreas Müller

Außerdem überwachen die zwei Geophysikerinnen Seismografen. Eine Meteorologin lässt täglich einen Messballon in bis zu 35 Kilometer Höhe steigen, um dort Daten zu sammeln und ein Luftchemiker marschiert jeden Tag 1,5 Kilometer ins Spurenstoff-Observatorium. Dorthin darf man nicht mit einem motorisierten Gefährt, da die Abgase sonst die Messerergebnisse verfälschen würden.

Müller betreut die Datenübertragung von der Walhorch-Station. „Das sind Mikrofone, die am Shelfeis-Rand ins Meer gelassen wurden. Sie zeichnen auf, welche Tiere gerade da sind – Fische, Robben. In der Winterzeit sind es vor allem Wale.“

Auch auf eine Pinguin-Kolonie mit bis zu 5000 Tieren haben die Bewohner von Neumayer III ein Auge – besser gesagt Kameras. Die Kaiserpinguine werden ständig gefilmt. Nähern dürfen sich Menschen nicht. „Die sind aber sehr neugierig“, erzählt Müller, „und kurzsichtig: Da kann es schon sein, dass einer angewatschelt kommt, wenn wir auf einer Mission draußen sind“.

