„Ich bin in meiner Wohnung gefangen“

In der Landshuter Straße und der Landgestütstraße in Erding wird ein neuer Kanal gebaut. Deswegen kommt unter anderem der Stadtbus nicht da. Eine Umleitung, die für Ältere und Gehandicapte ein großes Problem darstellt.

Erding – Straßenbaustellen sind immer ärgerlich. Man steht plötzlich vor Sperrbaken und muss lange Umwege in Kauf nehmen. Brigitte Hausler wäre froh, wenn sie ein Auto und vorübergehend nur längere Wege hätte. Doch die Rentnerin ist auf den Stadtbus angewiesen. Und der kann wegen einer Baustelle nicht mehr bei ihr vorbeifahren. „Ich bin regelrecht in meiner Wohnung gefangen“, klagt sie der Heimatzeitung.

Hausler wohnt am Gestütring. Bis zur Haltestelle an der Landgestütstraße hat sie es nicht weit. Doch dort fährt seit Enge August kein Bus mehr, und das voraussichtlich bis Jahresende. Denn diese Straße ist ebenso gesperrt wie die Landshuter Straße.

Anwohnerin ist zu 100 Prozent schwerbehindert und auf den Bus angewiesen

Die Dame ist zu 100 Prozent schwerbehindert, muss mindestens jeden zweiten Tag zum Arzt oder zur Therapien. „Dabei bin ich existenziell auf den Bus angewiesen“, klagt sie. Die nächsten Haltestellen, die in dieser Zeit bedient werden, sind am Kino an der Dorfener Straße beziehungsweise am S-Bahnhof. „Das ist für mich aber viel zu weit. Das schaffe ich nicht oder nur unter größten Anstrengungen“, sagt sie. Auch an der Anton-Bruckner-Straße gibt es einen Bus-Stopp. „Aber dann kann ich ja gleich in die Stadt gehen.“

OB Max Gotz: Baustelle ist ja bald vorbei

Sie ist überzeugt, dass viele Menschen ihr Schicksal teilen, zumal am Gestütring einige Ärzte ihre Praxen haben. Hausler hat einen Vorschlag für Stadt und Busunternehmen: „Kann man die Stadtbuslinie 530 in dieser Zeit nicht über die Dr.-Henkel-Straße fahren lassen?“

Diese Frage stellte auch Seniorenreferentin Jutta Harrer (SPD) im Stadtrat. OB Max Gotz (CSU) erklärte, er stehe einer Einzelfalllösung skeptisch gegenüber. Denkbar sei ein Sammelruftaxi. Allerdings verwies er darauf, „dass die Baustelle nicht mehr so lange dauert“. Eine Umlenkung des Stadtbusses sei daher „unverhältnismäßig“.

Gesperrt sind die beiden Straßen, weil der Abwasserzweckverband dort den Kanal erneuert. Das geschieht abschnittsweise in der gesamten Altstadt. In der Landgestütstraße sind die Arbeiten besonders aufwändig, da ein Vereinigungsbauwerk neu errichtet wird. Bis Jahresende will man fertig sein.

„Für mich ist das eine unerträglich lange Zeit“, sagt Hausler betrübt.